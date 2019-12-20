KOAH ve astım hastalarına dışarıya çıkmayın uyarısı

Edirne’de son günlerde etkili olan sisli havayla ilgili Dahiliye Uzmanı Dr. Murat Ülgey, KOAH ve astım hastalarına dikkatli olmaları çağrısında bulunup, mümkün olduğunca dışarıya çıkmamaları uyarısında bulundu.

Astım ve KOAH hastalıklarının ataklar halinde devam eden bir hastalık dönemi olduğunu belirten Dr. Ülgey; astım ve KOAH hastalığı bulunan kişilerin sisli havalarda özelikle de hava kirliliğinin giderek artmasıyla ataklarının sıklaştığını ifade ederek, nefes darlığı, hırıltı, öksürük gibi şikayetlere yol açtığını, ilerleyen dönemde hastalarda zatürreye kadar ilerleyebileceğini söyledi.

Hastaların ilaçlarını bu dönemde dikkatli ve düzenli bir şekilde kullanmaları gerektiğini vurgulayan Ülgey, grip aşılarını aksatmamalarının altını çizdi ve bunun dışında 5 yılda bir zatürre aşısını olmaları gerektiğini önerdi.

KOAH ve astım hastalarının özellikle sisli hava kirliliğinin arttığı dönemlerde mümkün olduğunca evden dışarı çıkmamalarını tavsiye eden Ülgey, sis nedeniyle atakların hızlıca artışa geçtiğini söyledi.

EDİRNE 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:56

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