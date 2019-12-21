Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 18 Ocak'ta yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi', 18 Ocak'ta yapılacak

DHA

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' etkinliği, 18 Ocak 2020 tarihinde yapılacak.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde Balkan geleneği 'Bocuk Gecesi' etkinliği, 18 Ocak 2020 tarihinde yapılacak.
Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, Çamlıca Köyü Muhtarlığı, Çamlıca Kültür ve Turizm Derneği ile Korudağ Doğal Yaşam ve Çevre Derneği tarafından 18 Ocak 2020 tarihinde gerçekleştirileceğini belirterek, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da geleneksel 'Bocuk Gecesi'ni kutlayacağız. Bir Balkan geleneği olan 'Bocuk Gecesi'ni 2004 yılından bu yana etkinliklerle kutluyoruz. Geçen yıl etkinliğe yerli ve yabancı yaklaşık 20 bin kişi katıldı. Bu yıl da aynı sayıda katılımcı bekliyoruz. Hem yurt içinden hem de yurt dışından turlarla misafirlerimiz gelecek. Bu yıl da sahne gösterileri, korku tiyatrosu ve konserlerimiz olacak. Ulaşım konusunda sorunu azaltmak adına köye alternatif bir yol yapıldı. Giriş ve çıkışlar tek yön olarak verilecek. Yeni otopark alanları açılacak. Ayrıca etkinlik haritası çıkararak, internette paylaşacağız. Çamlıca Kültür ve Sanatevi'nin bahçesinde gerçekleştirilecek etkinliğe herkesi davet ediyoruz" dedi.
BOCUK GECESİ
Orta Çağ'dan kalma bir gelenek olan Bocuk Gecesi'nde, inanışa göre 'Bocuk' denen varlığın eve gelmemesi ve kötülük yapmaması için her evde mutlaka kabak pişirilir. Gecede kabak tatlısı, ince akıtma, kar suyunda haşlanmış mısır, armut, ayva, çekirdek, badem, kuzinede fırınlanmış yer fıstığı, ceviz gibi yiyecekler yenir. Bu gecede kabağın yanı sıra mutlaka akıtma yapılır. Geceye, aile halkı, komşular ve akrabalar katılır. Gençler, çarşaflara bürünerek komşularını ´Bocuk geliyor´ diye korkuturlar. ´Bocuk´ diye adlandırılan varlığın beyazlar içinde insan görünümünde gezdiğine inanılır. Bocuk Gecesi, ayrıca kışın en sert gecesinin simgesidir. Gece suya tahta atılır ve tahta sabah suyun üzerinde donmuş olarak bulunursa, o evdeki kişilerin o yıl boyunca sağlıklı, sıhhatli, dayanıklı ve güçlü olacağına inanılır.

EDİRNE

21 Aralık 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:57
  • GÜNEŞ 08:30
  • ÖĞLE 13:17
  • İKİNDİ 15:33
  • AKŞAM 17:53
  • YATSI 19:21
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89'uncu yılı, törenlerle kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Edirne'ye gelişinin 89'uncu yılı, ...
Edirne'de Çocuk Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Edirne'de Çocuk Koordinasyon Kurulu toplantısı ...
Orman arazisine yapılacak OSB'ye köylüler karşı çıktı, Danıştay keşif istedi
YEREL HABERLER Orman arazisine yapılacak OSB'ye köylüler karşı ...
Edirne’de görev yapan Kalorifer Ateşleyicilerine eğitim verildi
YEREL HABERLER Edirne’de görev yapan Kalorifer Ateşleyicilerine ...
Havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis kurtardı
YEREL HABERLER Havasızlıktan boğulmak üzere olan 30 göçmeni polis ...
Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı Taşındıkları panelvanda havasızlıktan boğulmak üzere olan göçmenler son anda kurtarıldı
YEREL HABERLER Edirne'de 30 düzensiz göçmen yakalandı Taşındıkları ...
KOAH ve astım hastalarına dışarıya çıkmayın uyarısı
YEREL HABERLER KOAH ve astım hastalarına dışarıya çıkmayın uyarısı
Mor ekmek Edirne'de de üretilmeye başlandı
YEREL HABERLER Mor ekmek Edirne'de de üretilmeye başlandı
Selimiye'de minbere çıktı, 'Bu cami bana ait' dedi
YEREL HABERLER Selimiye'de minbere çıktı, 'Bu cami bana ait' dedi
Cuma namazı öncesi Selimiye'de ilginç olay Minbere çıkan şüpheli bir şahıs Selimiye'yi ziyarete kapattı Minbere çıktı saatlerce inmedi, polis ekipleri ikna etti: "Gel beraber dua edelim"
YEREL HABERLER Cuma namazı öncesi Selimiye'de ilginç olay Minbere ...
Balıklar telef oldu, inceleme başlatıldı
YEREL HABERLER Balıklar telef oldu, inceleme başlatıldı
Selimiye’de oturaklar kaldırıldı
YEREL HABERLER Selimiye’de oturaklar kaldırıldı
(Özel Haber) Edirne’de kadınlara ‘kendini koruma’ eğitimi Kadınların yüzüne yakıcı sıvı madde atan saldırıların faili yakalanmayınca, Edirneli kadınlar kendilerini savunmak için atağa geçti
YEREL HABERLER (Özel Haber) Edirne’de kadınlara ‘kendini koruma’ ...
Diyanet'in 'tabure' uygulaması Selimiye Camii'nde başladı
YEREL HABERLER Diyanet'in 'tabure' uygulaması Selimiye Camii'nde ...
Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
YEREL HABERLER Sınırda yakalanan 2 FETÖ şüphelisi tutuklandı
Geleceğin aşçılarından rektör Tabakoğlu'na ziyaret
YEREL HABERLER Geleceğin aşçılarından rektör Tabakoğlu'na ziyaret
Askeri araç bariyere çarptı: 8 yaralı
YEREL HABERLER Askeri araç bariyere çarptı: 8 yaralı
Edirne'de yoğun sis etkisini sürdürüyor
YEREL HABERLER Edirne'de yoğun sis etkisini sürdürüyor
Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar: "Milli piyango haramdır"
YEREL HABERLER Diyanet-Sen Edirne Şube Başkanı Erol Ayar: "Milli ...
Edirne'de 3 bin yıllık dolmenler, tarihi günümüze taşıyor
YEREL HABERLER Edirne'de 3 bin yıllık dolmenler, tarihi günümüze ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X