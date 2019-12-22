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Trafik kazasında 2 futbolcusunu kaybeden Keşanspor, yeniden sahalara dönüyor

DHA

-Edirne'de Süper Amatör Ligi'nde mücadele ederken 2012 yılında Antalya'nın Korkuteli ilçesinde takım otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 2 futbolcusu yaşamını yitiren ve sonrasında maddi sıkıntılar nedeniyle ligden çekilen 60 yıllık spor kulübü Keşanspor, yeni yönetimi, teknik kadrosu ve futbolcularıyla yeşil sahalara dönmeye hazırlanıyor.
2012 yılında Keşanspor'un yönetici, teknik heyet ve futbolcularını kampa götürmek üzere yola çıkan otobüs, Antalya'nın Korkuteli ilçesinde şarampole yuvarlandı. Kazada, futbolcular Can Çetinkaya ve Güner Yıldız hayatlarını kaybederken, 22 kişide yaralandı. Kazanın ardından maddi sıkıntılar yaşayan ve aynı yıl yapılan genel kurulda yönetimine aday çıkmayan kulüp, ligden çekilmek zorunda kaldı.
7 yıllık aranın ardından geçen Eylül ayında yapılan olağanüstü genel kurulla yönetimi yeniden belirlenen ve sonrasında teknik kadro ve futbolcu transferleri gerçekleştiren Keşanspor için Keşan Şapçı Ağadayı Tesisleri'nde dayanışma yemeği yapıldı. Yemeğe, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Tekin, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı, iş insanları, kulübün eski yöneticileri ve davetliler katıldı.
"7 YIL SONRA KEŞANSPOR YENİDEN GERİ DÖNDÜ"
Keşanspor Kulübü Başkanı Nehir Gergin, köklü bir geçmişe sahip Keşanspor'u yeni hayallerle geriş döndürdüklerini belirterek, "Keşanspor en son bölgesel amatör liginde iddialı bir konumdaydı. O dönemde geçirilen bir trafik kazasında 2 futbolcumuzu kaybetmiştik. Hem onların getirdiği psikolojik çöküntü hem de arkasından yaşanan ekonomik zorluklarla beraber gün ve gün aşağı doğru gitti. 6 sezon mücadele etmediği ve federe olmaktan çekildiği bir süreç yaşandı. 7 yıl sonra Keşanspor yeniden geri geldi. 2 teknik adamla anlaştık. Kulübümüze yakışmış teknik insanlarla ve oyuncularla anlaştık. Taraftarımızın desteklediği düzgün bir ekip kurmaya çalışıyoruz" dedi.
"İLK ÖNCE GENÇLERİMİZ SAHAYA ÇIKACAK"
Keşanspor U15 ve U 19 takımlarının Ocak ayında sahaya çıkacağını ifade eden Gergin, "Sarı-siyah formayı ilk önce gençlerimiz sahaya çıkaracak. Lige 2'nci amatörden başladığımız için sezona da geç başlıyoruz. Mart ayında başlayacağız ve sezon Mayıs ayında sonlanacak. Hedefimiz, 1'inci amatöre yükselmek, akabinde de üst seviyelere yükselerek, önümüzdeki yıllar içerisinde bölgesel amatör ligini zorlamak olacak" diye konuştu.
"EFSANE GERİ DÖNDÜ"
Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da, Keşanspor'a birlik ve beraberlik içerisinde sahip çıkıldığını kaydederek, "Bir şehir spor, kültür etkinlikleri ve markalarıyla değerlenir. Bizim de Keşanspor'umuz vardı ama mola verdi. Ama çok şükür ki efsane geri döndü. Bu efsanenin şehirle bütünleşmesi gerekiyor. Genç ve dinamik bir yönetim kadrosuyla Keşanspor tekrar geri döndü. Başarılar diliyorum."  dedi
Gecede, Keşanspor marşının da lansmanı yapılırken, klarnet sanatçısı Serkan Çağrı da konser verdi.     

EDİRNE

22 Aralık 2019 Pazar

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