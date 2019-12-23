Kolombiyalı dolandırıcılar, Edirne'de yakalandı

EDİRNE'de bir AVM'deki döviz bürosunda `tırnakçılık´ yöntemi ile 3 bin 900 dolar dolandıran Kolombiya vatandaşı Raul Martin R. ile Jilari Joana Oliva M. adlı kadın, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin Bulgaristan'da dolandırıcılık yaptığı belirtildi.

Olay, bir hafta önce Edirne'deki bir AVM'nin döviz bürosunda meydana geldi. Döviz bürosu çalışanı İ.Ş., 3 bin 900 dolar dolandırıldığını belirterek, polise başvurdu. Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kullandığı aracı tespit etti. Aracın, İstanbul'dan Kolombiya vatandaşı Raul Martin R.'nin kiraladığı ve olay günü kente beraberinde Joana Oliva M. adlı kadınla birlikte geldikleri ve kadının döviz bürosunu tırnakçılık yöntemi ile dolandırdığı belirlendi.

Polis, şüphelilerin kiraladığı aracı Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarında park halinde bulurken, içindeki Raul Martin R. ile Joana Oliva M.'nin Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Bulgaristan'a yaya olarak çıkış yaptıkları tespit edildi. Polisin sıkı takibe aldığı şüpheli Kolobiyalı 2 kişi, dün akşam saatlerinde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda yaya olarak giriş yaptıktan sonra gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında yüklü miktarda dolar ve euro ele geçirildi.

Bulgaristan'da da dolandırıcılık yaptıkları duyumu alınan şüphelilerle ilgili soruşturma çok yönlü olarak sürdürülüyor.



EDİRNE 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:58

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