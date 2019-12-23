Bir anda bastırdı, hayat felç oldu

Edirne'de aniden bastıran sağanak, vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Kentin bazı bölgelerinde etkili olan yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, durak ve üstü kapalı yerlere sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı. Yağış nedeniyle bazı yollarda kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana gelirken, trafik ekipleri sürücüleri takip mesafelerini korumaları ve aşırı hızdan kaçınmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji tahminlerine göre yağışın sabah saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi öngörülüyor.

EDİRNE 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:58

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