Seyir halinde alev alan otomobil yandı

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EDİRNE'de seyir halindeki otomobil, motor kısmından alev aldı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Edirne'de Abdullah Doğutürk'ün kullandığı 22 NA 131 plakalı otomobil, Bostanpazarı Caddesi üzerinde seyir halindeyken motor bölümünden bilinmeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Otomobili durdurup, dışarı çıkan sürücü Doğutürk, itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yanan araca müdahale etti. İtfaiyenin söndürdüğü araç kullanılamaz hale geldi. Yangının bir anda çıktığını söyleyen sürücü Doğutürk, üzgün ve şaşkın olduğunu söyledi.





EDİRNE 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:58

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