Edirne’de ‘Sanat okulda’ projesi

Fotoğraftaki bizim oto mu?

Onu tanıdınız mı?

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Edirne’de, ‘2023 Eğitim Vizyonu Edirne’ projesi kapsamında Meriç Küplü Gazi İlkokulu'nda, ‘Sanat okulda’ etkinliğini gerçekleştirildi.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, milli kültür değerleri unutturmamak, gelenek ve göreneklere sahip çıkmak amacıyla, günümüzde çok nadir görülen eski eşyalardan oluşan serginin, öğrenciler ve veliler tarafından ziyaret edildiği bildirildi.

EDİRNE 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:58

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