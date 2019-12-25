Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde 2019 yılı içerisinde yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmaya çalışan 123 bin 377 düzensiz göçmen yakalandı. Bu rakam ile birlikte tüm zamanların düzensiz göçmen yakalama rekoru kırılmış oldu.

Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü verilerine göre, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkış yapmak isteyen düzensiz göçmen rakamları, 2018 yılında 74 bin 824 iken bu yıl rekor seviyelere çıkarak 123 bin 377 düzensiz göçmen yakalamaları gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 2019 yılı içerisinde 441 bin 532 düzensiz göçmen yakalamasına ulaşılırken, Yunanistan ve Bulgaristan’a kara sınırı bulunan Edirne toplam yakalamaların 4’te 1’ini oluşturdu.



Tüm zamanların yakalama rekoru

Edirne'de ‘hudut kartalları’ olarak anılan 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı sınır birlikleri, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2019 yılı içerisinde yapmış oldukları faaliyet ve operasyonlarda, Avrupa hayalinde stratejik bir konuma sahip olan Edirne’de, 123 bin 377 düzensiz göçmen yakalandı. Bu rakam ise istatistiklere tüm zamanların yakalama rekoru olarak geçti.



Yasa dışı göç yolunun lokomotifi Edirne

Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Sri Lanka ve daha birçok ülkeden ekonomik kriz veya iç savaş nedeniyle binlerce göçmen Türkiye üzerinden yasa dışı göçle Avrupa’ya gitme hayali kuruyor. Konumu itibariyle stratejik önemi olan Edirne ise yasa dışı göç yolunun adeta merkezi durumunda. Kent genelinde yakalanan göçmenler, tamamlanan işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim ediliyor ve belirli dönemlerde sınır dışı edilerek, kendi ülkelerine geri gönderilmeye devam ediliyor.

EDİRNE 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:58

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