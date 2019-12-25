Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri basın temsilcileri ile bir araya gelerek, ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası’nda gerçekleştirilen toplantıda, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, Meclis Başkanı M. Emre Alp ve Yönetim Kurulu Üyeleri basın temsilcileri ile bir araya gelerek, ETSO 2019 yılı faaliyetlerini değerlendirdi. Toplantıda, ayrıca 2020 yılı çalışmaları hakkında da bilgilendirme yapıldı.

EDİRNE 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:58

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