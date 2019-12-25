Keşan’da “Engelliler Ormanı” için fidanlar toprakla buluştu

Edirne’nin Keşan ilçesinde “Engelliler Ormanı” için 500 fidan dikildi. Gelecekte büyüyüp Keşan’a bir nefes katacak olan fidanları, engelli öğrenciler, üniversite öğrencileri ve vatandaşlar toprakla buluşturdu.

Keşan Kaymakamlığı, Keşan Belediyesi, Keşan Ticaret ve Sanayi Odası, Keşan Ticaret Borsanı ve Keşan Engelliler Derneği’nin iş birliği ile “Engelliler Ormanı” kurmak için ilk adım atıldı ve 500 fidan törenle toprağa dikildi. Keşan Gazi Özel Eğitim Uygulama Okulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleşen fidan dikim töreninde, Trakya Üniversitesi ve Keşan Gençlik Merkezleri öğrencileri de küçük kardeşlerine yardım etti.

Keşan TOKİ konutlarının bulunduğu alanda gerçekleştirilen etkinlikte konuşma yapan Keşan Engelliler Derneği Başkanı İsmail Büyükkayhan, konuşmasının başında katılan herkese teşekkür ederek, “Bugün burada engellilerin bir araya gelmesinin mutluluğunu yaşıyoruz. Ben zamanında mülki amirimize bira araya geleceğimize söz vermiştim, sanıyorum bunu başardık. Amacımız bir Keşan engelli ormanı kurmak, umuyorum ki engellilerimiz bu ağaçlar büyüyünce sıcak havalarda buraya gelip serinleyecek, gölgesinde dinleneceklerdir” dedi.

Büyükkayhan’ın konuşmasının ardından ağaç dikim törenine geçildi. Engelli öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla fidanları toprağa dikerken, törene gelemeyen öğrencilerin velileri ise çocukları için toprağa fidan dikti.

Fidan dikimine katkı sağlayan Trakya Üniversitesi öğrencileri ise böyle bir etkinliğe katılmanın, özellikle de engelliler adına böyle bir girişimde bulunmanın mutluluğu yaşadıklarını belirterek bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

EDİRNE 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:58

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