Keşan’da 140 şişe kaçak içki ele geçirildi

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Edirne’nin Keşan ilçesinde yılbaşı öncesinde kaçak içki satışına yönelik çalışmalar yürüten polis, 140 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirdi.



Keşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalarda, gümrük kaçağı içki satışı yapan kişilere yönelik uygulamalar gerçekleştirildi. Alınan karar doğrultusunda O.U. isimli bir şahsın evinde yapılan aramalarda toplam 140 şişe gümrük kaçağı içki ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, yakalanan O.U. hakkında 5607 sayılı kanuna muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

EDİRNE 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:59

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