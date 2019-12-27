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Havlayan köpeğin peşinden giden sürücüler gözlerine inanamadı

İHA

Edirne’de ısrarla seyir halindeki otomobillerin önüne atlayıp havlayan köpeğin yanına giden sürücüler gözlerine inanmadı.

Edirne Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünde çalışan Ferdi Gezer, araç ile asfalt şantiyesine giderken eski çöplük mevkisinde bir köpeğin araçların önüne atladığını ve ısrarla havladığını görünce araçtan inip köpeğin yanına gitti. Sürücünün araçtan indiğini ve yanına geldiğini gören köpek koşarak 10 metre ilerideki yavrularının yanına gidip tekrar havlamaya başladı. Tekrar köpeğin yanına giden sürücü Gezer, köpeğin yanına gittiğinde gözlerine inanamadı. Başı mama kutusunun içine sıkışmış yavru köpeği gören Gezer, köpeğin başını sıkıştığı kutudan çıkartarak kurtardı. Kurtulmanın ardından yavru köpeğin diğer yavru köpeklerle ve anne köpekle oynamaları ise diğer sürücüler tarafından cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.

EDİRNE

27 Aralık 2019 Cuma

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