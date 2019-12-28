Alevler geceyi aydınlattı, 1 saatte söndürüldü

Edirne’de 2 katlı metruk binada çıkan yangın kontrol altına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi’nde yer alan metruk 2 katlı binada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen ve çevredeki evleri sıçrama tehlikesi bulunan yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınırken polis olayla ilgili inceleme başlattı.
EDİRNE
28 Aralık 2019 Cumartesi
- İMSAK 07:00
- GÜNEŞ 08:33
- ÖĞLE 13:20
- İKİNDİ 15:36
- AKŞAM 17:57
- YATSI 19:25