Yunanistan'a kaçmak isteyen 5 FETÖ şüphelisi ile 5 organizatör tutuklandı

EDİRNE'de Yunanistan'a kaçış hazırlığındayken yakalanan FETÖ/PDY şüphelisi 5 kişi ile bunların kaçışlarını organize eden 2'si Afganistan uyruklu 5 kişi tutuklandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan gelen şüpheli iki aracı Havsa ilçesi otoyol gişelerinde durdurdu. Polis, araçlarda bulunan toplam 10 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan araştırmada, G.B., A.D., N.C., M.Ş ve R.S.'nin FETÖ/PDY şüphelisi oldukları ve Yunanistan'a kaçış hazırlığı yaptıkları, diğer şüpheliler, M.E., M.S., Y.G. ile Afganistan uyruklu A.S. ve B.A.'nın da şüphelilerinin kaçışına organizatörlük yaptığı tespit edildi.

Emniyette sorguları tamamlanan 10 şüpheli, Sultanı 1'inci Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerin tümü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.



EDİRNE 28 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 07:00

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