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Altın değil, çam fıstığı

İHA

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindinin iç pilavında ve dolmalarda kullanılan çam fıstığı, kilosu 600 liradan satışa sunuluyor.

Altın değil, çam fıstığı

Yılbaşı sofralarının vazgeçilmezi hindinin iç pilavında ve dolmalarda kullanılan çam fıstığı, kilosu 600 liradan satışa sunuluyor.
Edirne’nin en işlek caddesi olan Saraçlar Caddesi’nde 58 yıldır kuruyemiş dükkanları bulunan Arslan Kerimler, kuruyemiş fiyatlarında yılbaşına özel bir artış olmadığını açıkladı. Antep fıstığındaki üretimin az olmasından dolayı Antep fıstığının yüzde 25 oranında zamlandığını söyleyen Kerimler, Türk mutfağında özellikle iç pilav ve dolmalarda kullanılan çam fıstığının kilosunun da 600 liradan satışa sunulduğunu ifade etti. Kilosu 600 liradan satılan çam fıstığını vatandaşların gramla da olsa aldığını açıklayan Kerimler, kadınların dolmada kullanmak için 1015 tane aldığını söyledi. Diğer kuruyemişlerin fiyatlarında ise çok değişiklik olmadığını belirten Kerimler, “Antep fıstığında yüzde 25 oranında bir artış var. Ordu tuzlu fındık 75 lira, badem 90 lira, Siirt fıstığı 140 lira, kabuklu Antep fıstığı 120 lira, leblebi 28 lira olarak satılıyor” ifadelerini kullandı.

EDİRNE

29 Aralık 2019 Pazar

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