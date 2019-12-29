Otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

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Edirne’de otomobilin bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule istikametine seyir halinde olan Recep Zühtü Altınışık idaresindeki 34 EAL 63 plakalı otomobil, Arslanlı Tesisleri mevkisinde bariyerlere çarptı.

Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü, ambulansla Trakya Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

EDİRNE 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 07:00

GÜNEŞ 08:33

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