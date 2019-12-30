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Canlı yayında önce bayıldı, sonra türkü söyledi

İHA

Edirne'de yerel bir TV kanalında yayınlanan 'Ali Akartürk ile Türküler' programına konuk olan Bulgaristan Razgrat Karaağaç Deliorman Türkü Grubu'ndan Azer Ahmetçik, canlı yayında türkü okuduğu sırada bayıldı. Ahmetçik, bir süre sonra türki söylemeye devam etti.

Canlı yayında önce bayıldı, sonra türkü söyledi

Edirne'de yerel bir TV kanalında yayınlanan ‘Ali Akartürk ile Türküler’ programına konuk olan Bulgaristan Razgrat Karaağaç Deliorman Türkü Grubu’ndan Azer Ahmetçik, canlı yayında türkü okuduğu sırada bayıldı. Ahmetçik, bir süre sonra türki söylemeye devam etti.
Edirne'de bulunan yerel televizyonda yayınlanan ve yerel sanatçı Ali Akartürk’ün hazırlayıp sunduğu türkü programının bu haftaki konukları, Bulgaristan Razgrat Karaağaç Deliorman Türkü Grubu oldu. Grup üyelerinden Azer Ahmetçik, canlı yayında türkü okuduğu sırada bir anda yere yığıldı. Programın sunucu Ali Akartürk, yayına ara vermek zorunda kaldı. Kısa bir süre ara verilen canlı yayın, tekrar kaldığı yerden devam etti. Bir süre stüdyoda dinlendikten sonra tekrar yayına katılan Ahmetçik, grupla birlikte türküler söylemeye devam etti.

EDİRNE

30 Aralık 2019 Pazartesi

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