Keşan’da kar yağışı

Edirne’nin Keşan ilçesinde başlayan yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü.
Keşan’da beklenen kar yağışı başladı. Şehirde zaman zaman etkisini gösteren yağış, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Şehir merkezinde ise yağış karla karışık yağmur şeklinde devam ederken şiddetli rüzgar da etkisini gösteriyor.
EDİRNE
30 Aralık 2019 Pazartesi
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