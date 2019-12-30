CHP Edirne örgütünden 'Kanal İstanbul' itirazı

CHP Edirne Örgütü'nce 'Kanal İstanbul' projesi ÇED raporuyla ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi verildi.

Edirne'de CHP'liler, 'Kanal İstanbul' projesinin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna itiraz etmek amacıyla bir araya gelip, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne itiraz dilekçesi verdi. CHP İl Başkanı Fevzi Pekcanlı, "Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevre sağlığını korumak, çevre kirlenmesini önlemek, devletin ve vatandaşın görevidir. Biz de vatandaşlık görevimizi yerine getiriyor, sağlıklı çevrede yaşama hakkımızın ihlal edilmesini istemiyoruz. Anayasal yetkilerimizi kullanarak, ÇED raporuna itiraz ediyor, proje için ÇED olumsuz kararı verilmesini talep ediyoruz" diye konuştu.



EDİRNE 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 07:00

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