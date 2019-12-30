Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

Edirne’de, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, bin adet ecstasy hap, 3 kilogram bonzai ve 2 kilogram 900 gram eroin ele geçirildi. Söz konusu operasyonlarda, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şüpheli de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, ‘uyuşturucu madde ticareti yapan’ şahıslara yönelik olarak yapılan çalışmalarda, İstanbul ilinde Edirne iline uyuşturucu madde nakli bilgisi üzerine harekete geçti.

İlk olarak Edirne’nin Havsa ilçesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri ile Havsa İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince bir araç durdurularak, E.Y. ve M.Y. isimli şahıslar yakalandı.

Söz konusu araçta yapılan aramada, spor çanta içerisinde 6 adet paket halinde toplam daralı ağırlığı 3 bin 160 gr gelen uyuşturucu Sentetik Kannabinoid (Bonzai) maddesi, 2 adet şeffaf naylon poşet halinde, toplam bin adet ecstasy maddesi, 3 adet paket halinde toplamda daralı 2 bin 900 gr gelen eroin maddesi ele geçirildi.

Devam eden çalışmalarda ise söz konusu şahıslara öncülük yaptığı tespit edilen D.O. ve İ.K. isimli şahıslar, kullanmış oldukları bir araç ile Tekirdağ ilinde Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele görevlilerince yakalanarak, kente getirildiği bildirildi.

Şüpheliler, ‘uyuşturucu madde ticareti yapmak’ suçu kapsamanda Edirne Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildiği belirtildi. Soruşturma sürüyor.

EDİRNE 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 07:00

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