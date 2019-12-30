Liman’da korku dolu anlar Canları pahasına batan tekneleri kurtardılar

Edirne'nin Enez ilçesinde hayatı olumsuz etkileyen fırtına nedeniyle limandaki birçok tekne batarken, bazı tekne sahipleri dev dalgalara aldırış etmeden canları pahasına teknelerini kurtarmak için denize girdiler.

Edirne’nin Enez ilçesinde sabah saatlerinden bu yana devam eden fırtına nedeniyle limandaki birçok tekne dalgaların altında kalarak tamamen suya gömüldü. Demirli diğer tekneler de batma tehlikesi geçirince tekne sahipleri kurtarma çalışması için seferber oldu. Bazı tekne sahiplerinin dalgalara aldırış etmeden teknelerini kurtarma çalışması yaptığı görüldü.

EDİRNE 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 07:00

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