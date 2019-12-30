Bulgaristan´da 4.7 büyüklüğünde deprem

BULGARİSTAN´ın başkenti Sofya yakınlarında 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi, başkent Sofya´ya 64 kilometre mesafedeki Somokov kentinde yerel saatle 20.01´da Richter ölçeğine göre 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde ilk bilgilere göre hasar meydana gelmedi. sarsıntı ile birlikte büyük panik yaşayan bölge halkının, sokaklara çıktığı bildirildi.

Somokov Belediye Başkanı Vladimir Georgiev, "İnsanlar çok korktu. Özellikle yüksek katlarda oturanlar çok sallandı. Deprem çok güçlü hissedildi. Uğultu da vatandaşları iyice korkuttu" dedi. Deprem ile ilgili yerel yönetimler çalışmalarını sürdürüyor.



EDİRNE 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 07:00

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