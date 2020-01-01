'Hudut kartalları' yeni yıla görev başında girdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

'Hudut kartalları' yeni yıla görev başında girdi

DHA

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Yunanistan'a sıfır noktada bulunan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda vatani görevini yapan 'hudut kartalları', yeni yıla görev başında girdi. Askerler, halkın yeni yılını kutlarken, ailelerine de yeni yıl mesajları gönderdi.

EDİRNE'nin Enez ilçesinde, Yunanistan'a sıfır noktada bulunan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda vatani görevini yapan 'hudut kartalları', yeni yıla görev başında girdi. Askerler, halkın yeni yılını kutlarken, ailelerine de yeni yıl mesajları gönderdi.
Enez'de, Yunanistan'a sıfır noktada bulunan Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda görevli 'hudut kartalları', yeni yıla görevlerini yerine getirerek girdi. Askerleri ziyaret eden komutanlar, tek tek yeni yıllarını kutladı. Sınırı gece gündüz koruyup, devriye görevi yürüten askerler, 'kartal gözü' dürbünleriyle kulelerde nöbet tutuyor. Hava sıcaklığının özellikle geceleri sıfır derecenin altına düştüğü bölgede nöbet tutan askerler, sınırı kaçak geçmek isteyenlere de göz açtırmıyor. 'Hudut kartalları', 2019 yılında Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan ve Bulgaristan'dan sınırı geçerken, yakalanan yaklaşık 125 bin kaçak göçmenin büyük bölümünü yakaladı. Askerler, göçmenlerin yanı sıra başta FETÖ/PDY şüphelileri olmak üzere terör örgütü üyelerini de sınırı kaçak geçmek isterken yakaladı.
MEHMETÇİKTEN YENİ YIL MESAJI
Şehit Onbaşı Süleyman Cevizkıran Karakolu'nda vatani görevini yapan Kahramanmaraşlı Hüseyin Gökgürlü, silah arkadaşlarıyla birlikte yeni yıla girmenin gurur verici olduğunu söyledi. Gökgürlü, "Hudut karakolunda görev yapmaktan gurur duyuyorum. Yeni yıla silah arkadaşlarımla girmek benim için ayrı bir gurur. Buradan başta annem, babam ve tüm sevdiklerimin yeni yılını kutluyorum" dedi.
Yeni yıla görev başında giren Amasyalı Bekir Vapur da ailesinden ayrı olarak geçirdiği ilk yılbaşı olduğunu belirterek, "Burada görev yapmak gurur verici. Ailemden geçirdiğim ilk yılbaşında görevimin başındayım. Ama biz zaten burada silah arkadaşlarımız ve komutanlarımızla kocaman bir aileyiz" diye konuştu. 
'Hudut kartalları'ndan Mustafa Özdur ise sınırda nöbet tutan Mehmetçiğin yeni yılını kutlayarak, "Öncelikle annem, babam, büyüklerim olmak üzere tüm sevdiklerimin yeni yılını kutlarım. Yeni yıla görevi başında giren tüm silah arkadaşlarımın da yeni yılını kutluyorum. Burada görevim başında yeni yıla silah arkadaşlarımla birlikte girmek ayrı bir gurur" dedi. 
Karakolda görevli diğer askerler de aileleri ile sevdiklerinin yeni yılını kutlayarak, 2020'ye eksi 2 derecede, görev başında girdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne'de yeni yıl coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Edirne'de yeni yıl coşkuyla kutlandı
Keşan’da 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı tutuklandı
YEREL HABERLER Keşan’da 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen ...
Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Kargo kutusundan ruhsatsız av tüfeği çıktı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kargo kutusundan ruhsatsız av tüfeği çıktı: 2 gözaltı
Edirne'de 29 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 29 kaçak göçmen yakalandı
Canlı yayında türkü söylerken bayıldı
YEREL HABERLER Canlı yayında türkü söylerken bayıldı
Edirne ‘Korku’ gecesine hazırlanıyor: ‘Bocuk’ Antik çağlardan kalma Balkan geleneği ‘Bocuk Gecesi’
YEREL HABERLER Edirne ‘Korku’ gecesine hazırlanıyor: ‘Bocuk’ Antik ...
Bulgaristan´da 4.7 büyüklüğünde deprem
YEREL HABERLER Bulgaristan´da 4.7 büyüklüğünde deprem
Liman’da korku dolu anlar Canları pahasına batan tekneleri kurtardılar
YEREL HABERLER Liman’da korku dolu anlar Canları pahasına batan ...
Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Edirne'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
CHP Edirne örgütünden 'Kanal İstanbul' itirazı
YEREL HABERLER CHP Edirne örgütünden 'Kanal İstanbul' itirazı
Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Keşan’da kar yağışı
YEREL HABERLER Keşan’da kar yağışı
Canlı yayında önce bayıldı, sonra türkü söyledi
YEREL HABERLER Canlı yayında önce bayıldı, sonra türkü söyledi
Edirne'ye, 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak
YEREL HABERLER Edirne'ye, 'Otağ Cazibe Merkezi' kurulacak
Tekirdağ'da çalınan iş makineleri, Edirne'de bulundu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çalınan iş makineleri, Edirne'de bulundu
Enez Karneye Doğru Satranç Turnuvası tamamlandı
YEREL HABERLER Enez Karneye Doğru Satranç Turnuvası tamamlandı
‘Yunan zulmü’ göçmen kamerasında Yunan askeri ‘go back’ diyerek göçmeni defalarca darp etti
YEREL HABERLER ‘Yunan zulmü’ göçmen kamerasında Yunan askeri ‘go ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X