Trakya Üniversitesi’nin “Bir öğrenci de sen okut” kampanyasına sanatsal destek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trakya Üniversitesi’nin “Bir öğrenci de sen okut” kampanyasına sanatsal destek

İHA

Trakya Üniversitesi tarafından her yıl yüzlerce öğrenciye burs imkanı sağlayan “Bir Öğrenci De Sen Okut” kampanyası yararına Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından düzenlenen Heykel Sergisi’nden yaklaşık 17 bin lira gelir elde edildi.
Trakya Üniversitesi Vakfı çatısı altında 2017 yılında hayata geçirilen ve bugüne kadar bireysel ve kurumsal olarak birçok bağışçının destek verdiği “Bir Öğrenci De Sen Okut” kampanyasına, üniversitenin iç dinamiklerinden katkı gelmeye devam ediyor.
Bu kapsamda Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcısı ve Heykel Bölüm Başkanı Doç. Ercan Yılmaz’ın fikri ve Dekan Prof. Melihat Tüzün’ün destekleriyle, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı tarafından gerçekleştirilen ve Heykel Bölümü’nden mezun olan öğrencilerin kuruma bağışladıkları heykellerden oluşan sergi büyük ilgi gördü.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin 7 yıllık emek ve birikimlerinin yer aldığı ve Güzel Sanatlar Fakültesi Fuayesi’nde sanatseverlerin beğenisine sunulan 62 eserden oluşan sergiden, toplamda 16 bin 890 lira bağış elde edildi. Trakya Üniversitesi ve Namık Kemal Üniversitesi öğretim üyeleri ile Edirne ve Tekirdağ’dan çok sayıda sanatseverin ilgi gösterdiği sergiye, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyeleri de destek verdi. Kurul üyelerinden Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Fecir Alpaslan’ın 5, Hümeyra Şahin’in de 1 adet eser aldığı sergiden elde edilen gelir, “Bir Öğrenci De Sen Okut” kampanyası kapsamında, Trakya Üniversitesi’nde öğrenim gören öğrencilere burs sağlanması amacıyla kullanılacak.
Serginin hayata geçirilmesinde emeği olan Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, sergi sayesinde öğrencilerin, 7 yıllık emek ve birikimleri sonucu tasarladıkları sanat eserlerinin hem özel hem de kamusal alanda sergileme fırsatı bulduğuna dikkat çekti. Eğitime verilen desteğe sanatsal bir perspektif getirerek kampanyaya katkı sağlamanın sevincini yaşadıklarını ifade eden Dekan Prof. Melihat Tüzün, Dekan Yardımcısı ve Heykel Bölüm Başkanı Doç. Ercan Yılmaz ile öğrenciler başta olmak üzere sergide emeği geçen herkese teşekkür etti.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu da “Bir Öğrenci De Sen Okut” kampanyası sayesinde bugüne kadar bine yakın öğrencinin öğrenim hayatına katkıda bulunduklarını belirterek, “Her yıl artan başvuru sayısıyla birlikte bu konudaki sorumluluğumuz da giderek artıyor. Her geçen yıl daha çok sayıda öğrencimizin yaşamına dokunmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Daha fazla kaynak oluşturmak için bu örnekte olduğu gibi yeni fikirler, yeni projeler geliştirmeye gayret ediyoruz. Güzel Sanatlar Fakültemizin ortaya koyduğu çaba gerçekten çok değerli. Bu güzel fikir ve sergi sayesinde, daha da çok öğrencimize burs olanağı sunabileceğiz. “Bir Öğrenci De Sen Okut” kampanyamız sayesinde öğrencilerimizin eğitim hayatlarına katkıda bulunmanın yanı sıra öğrencilik hayatlarının da rahat geçmesine olanak sağlıyoruz. İnanıyoruz ki yardımseverliği, gönüllülüğü esas alarak ve kentimizin tüm dinamiklerini harekete geçirerek oluşturduğumuz bu sinerji, kartopu gibi büyüyerek amacına hizmet edecek ve daha çok öğrencimize can suyu olacaktır” dedi.
Kampanyanın hayata geçirildiği 20162017 eğitimöğretim yılından itibaren toplam 813 öğrenciye burs imkanının sağlandığı kampanya kapsamında, 20192020 eğitimöğretim yılında öğrencilere aylık 300 TL maddi destek veriliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya Üniversiteler Birliği Enerji Sempozyumu’nda Trakya Üniversitesi’nden beş sunum
YEREL HABERLER Trakya Üniversiteler Birliği Enerji Sempozyumu’nda ...
Prof. Dr. İrfan Çiçin'den kanser tedavisinde immünoterapiye önemli katkı
YEREL HABERLER Prof. Dr. İrfan Çiçin'den kanser tedavisinde ...
Marangoz atölyesinde çıkan yangın, büyümeden söndürüldü
YEREL HABERLER Marangoz atölyesinde çıkan yangın, büyümeden ...
Edirne'de yeni yıl coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Edirne'de yeni yıl coşkuyla kutlandı
'Hudut kartalları' yeni yıla görev başında girdi
YEREL HABERLER 'Hudut kartalları' yeni yıla görev başında girdi
Keşan’da 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı tutuklandı
YEREL HABERLER Keşan’da 21 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen ...
Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
YEREL HABERLER Edirne'deki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama
Kargo kutusundan ruhsatsız av tüfeği çıktı: 2 gözaltı
YEREL HABERLER Kargo kutusundan ruhsatsız av tüfeği çıktı: 2 gözaltı
Edirne'de 29 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Edirne'de 29 kaçak göçmen yakalandı
Canlı yayında türkü söylerken bayıldı
YEREL HABERLER Canlı yayında türkü söylerken bayıldı
Edirne ‘Korku’ gecesine hazırlanıyor: ‘Bocuk’ Antik çağlardan kalma Balkan geleneği ‘Bocuk Gecesi’
YEREL HABERLER Edirne ‘Korku’ gecesine hazırlanıyor: ‘Bocuk’ Antik ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X