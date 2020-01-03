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“Balkanlarda hep beraber” sergisi ve konferansı gerçekleştirildi

İHA

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, Bulgaristan'ın Veliko Tarnovo şehrinde "Rafeal Mihallov" Sergi Salonu'nda "All Together in the BalkansBalkanlarda Hep Beraber" sergi açılışı gerçekleştirildi.

“Balkanlarda hep beraber” sergisi ve konferansı gerçekleştirildi

Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi tarafından, Bulgaristan’ın Veliko Tarnovo şehrinde “Rafeal Mihallov” Sergi Salonu’nda “All Together in the BalkansBalkanlarda Hep Beraber” sergi açılışı gerçekleştirildi.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’nden 23 öğretim elemanı ve 8 lisansüstü öğrencinin eserlerinin bulunduğu serginin açılışına Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün, Veliko Tarnovo St. Kiril ve St. Methoditius Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Svetoslav Kosev, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.
Veliko Tarnovo St. Kiril ve St. Methoditius Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Svetoslav Kosev açılışta yaptığı konuşmada, serginin iki üniversite ve iki ülke arasındaki bağları güçlendirmek adına önemli bir adım olduğunu belirterek, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi’ni ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün konuşmasında, “Bulgaristan’ın Veliko Tarnovo şehrinde bulunmaktan ve Balkanlar’da ortak sanat etkinlikleri gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Balkanlar’daki üniversiteler arasındaki ilişkileri artırmak istiyor ve Trakya Üniversitesi olarak bunu önemsiyoruz” dedi.
Açılış konuşmalarının ardından Dekan Prof. Melihat Tüzün, Veliko Tarnovo St. Kiril ve St. Methoditius Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Doç. Dr. Svetoslav Kosev’e ve Duvar Resmi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Boris Jelev’e, Veliko Tarnovo Belediyesi Kültür ve İnsani Faaliyetlerden Sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Anatoli Tsonev’e hediyelerini takdim etti.
Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri daha sonra, Veliko Tarnovo St. Kiril ve St. Methoditius Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim, heykel ve grafik tasarım bölümlerini ziyaret etti. Bölümlerde gerçekleştirilen çalışmalar, St. Kiril ve St. Methoditius Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları tarafından tanıtıldı. Ardından, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün tarafından, Trakya Üniversitesi ve Güzel Sanatlar Fakültesini tanıtan bir sunum gerçekleştirildi.
Dekan Prof. Melihat Tüzün iki üniversite arasında Erasmus kapsamında ikili anlaşma sağlandığını dile getirdiği sunumunda, Trakya Üniversitesi’ndeki eğitim, öğretim ve fiziki imkanlar ile gerçekleştirilen sanatsal etkinlikler hakkında bilgi verdi. Dekan Prof. Melihat Tüzün’ün Trakya Üniversitesi bünyesinde bulunan müzelerin tanıtımı ile son bulan sunumu, St. Kiril ve St. Methoditius Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğretim elemanları ve öğrencileri tarafından büyük bir ilgiyle izlendi.
Sunumun ardından Veliko Tarnovo St. Kiril ve St. Methoditius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hristo Bondzholov, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Melihat Tüzün’ü makamında ağırladı. Ziyarette, Rektör Prof. Dr. Hristo Bondzholov’dan iki üniversite arasındaki işbirliğini daha da geliştirme sözü alındı. Görüşmenin ardından Tüzün, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu adına Veliko Tarnovo St. Kiril ve St. Methodius Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hristo Bondzholov'a hediyelerini takdim etti.

EDİRNE

03 Ocak 2020 Cuma

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