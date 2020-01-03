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YORUM KURALLARINI OKUDUM

AK Parti'li Aksal: CHP, istemezük partisinin ötesine gidememiştir

DHA

-AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 'Kanal İstanbul' projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna CHP'den yapılan itirazları değerlendirerek, "Maalesef CHP istemezük partisinin ötesine gidememiştir. Hiçbir şeye destek vermedikleri için 'Kanal İstanbul'a da destek vermelerini beklemiyoruz. Biz ülkemiz için, milletimiz için doğru olduğuna inandığımız projeleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.  

-AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, 'Kanal İstanbul' projesi Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporuna CHP'den yapılan itirazları değerlendirerek, "Maalesef CHP istemezük partisinin ötesine gidememiştir. Hiçbir şeye destek vermedikleri için 'Kanal İstanbul'a da destek vermelerini beklemiyoruz. Biz ülkemiz için, milletimiz için doğru olduğuna inandığımız projeleri yapmaya devam edeceğiz" dedi.  
AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'nin Keşan ilçe belediyesi tarafından yeniden düzenlenmesi için çalışma başlatılan Kunduracılar Çarşısı'nda incelemede bulundu. İncelemeye, Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç da katıldı. Fatma Aksal, burada gazetecilere gündeme dair açıklamalarda bulundu.  
'GÜNEY SINIRLARIMIZI GARANTİ ALTINA ALDIK'
Fatma Aksal, Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Tezkeresi'ne ilişkin, "Bu oylama gündeme farklı şekillerde geliyor ama Yunanistan'ın bütün hedefi Türkiye'nin deniz sahasını Antalya körfezine kısıtlamaktı. Ama yaptığımız bu tarihi anlaşmayla güney sınırlarımızı garanti altına aldık. CHP diyor ki, 'Ne işimiz var bizim Libya'da?'. Ben de CHP'lilere sorarım, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ne işi vardı Libya'da?' Biliyorsunuz o zaman Libya'ya gitmesi yasaktı. Çok ağır hastaydı. Buna rağmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Libya'ya gitti. Libya bizim için hayati önemdedir. Tarihi ve kültürel bağlarımız vardır. Onun ötesinde bizim güney sınırımızın güvenliği için bu anlaşma çok önemliydi" diye konuştu.
'KANAL İSTANBUL' ÖZELLİKLE DE TRAKYA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ
'Kanal İstanbul' projesiyle ilgili de konuşan Aksal, "Gemilerin boğazdan geçişi çok büyük tehlikeler yaratıyor. Bu konuyla ilgili çok sayıda görüşme yapıldı. Deprem riski de, çevreye vereceği etkilerde hepsi araştırıldı. Dünyada ilk defa bir kanal yapılmıyor. Panama, Süveyş kanalları var. Bu ülkeler, bu kanallardan korkunç derecede para kazanıyor. Bizde boğazdan geçiş ücretsiz. Ancak gemiler boğazdan geçmek için bazen günlerce bekliyor. 'Kanal İstanbul' projesini Allah'ın izniyle yapacağız. Bu projeyle Türkiye, dünyada önemli söz sahibi olacaktır. 'Kanal İstanbul' özellikle de Trakya için çok önemli. İnşallah en kısa zamanda yapacağız" dedi.  
'KANAL İSTANBUL'A DA DESTEK VERMELERİNİ BEKLEMİYORUZ
Fatma Aksal, 'Kanal İstanbul' projesi ÇED raporuna CHP'den yapılan itirazlarla ilgili şunları söyledi:
"Neye karşı çıkmadılar ki? Zamanında Süleyman Demirel, Boğaz Köprüsü'nü yapmaya kalktı, 'yaptırmayız' diye ayağa kalktılar. Rahmetli Turgut Özal, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü yapmaya kalktı, 'yaptırmayız' diye ayağa kalktılar. Marmaray'a, Avrasya Tüneli'ne, barajlara, köprülere karşı çıktılar. Biz CHP'nin 'yaptırmam' dediği işleri yapmasaydık, bugün Türkiye'de taş üstüne taş koyamazdık. Karşı çıkmadıkları hiçbir şey yok. Onun için biz önümüze bakıyoruz. AK Parti'nin yaptığı hizmetleri saymakla bitiremiyorum. Maalesef CHP, istemezük partisinin ötesine gidememiştir. Hiçbir şeye destek vermedikleri için 'Kanal İstanbul'a da destek vermelerini beklemiyoruz. Biz ülkemiz için, milletimiz için doğru olduğuna inandığımız projeleri yapmaya devam edeceğiz."  
'TARİHİ DOKUSUNA UYGUN OLARAK YENİLİYORUZ'
Fatma Aksal, daha soran yeniden düzenlenen Kunduracılar Çarşısı hakkında bilgi aldı. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çarşının yenilenmesi için çalışmalara yeni yılın ilk günlerinde başladıklarını belirterek, "Sayın vekilimizin önderliğinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nı ziyaret etmiştik. Eski çarşımızı verilen hibeyle tarihi dokusuna uygun olarak yeniliyoruz. Biz de projemizi hazırlayarak, yeni yılın ilk günlerinde çalışmayı başlatıyoruz" dedi.
Aksal da, tarihi dokuya uygun olarak çarşının yenileneceğini kaydederek, Keşan'a örnek bir çarşı kazandırılacağını söyledi.

EDİRNE

03 Ocak 2020 Cuma

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