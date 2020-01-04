Edirne’de, 21 okula 300 hünnap fidanı dikilecek

“Okullar hayat olsun” projesi kapsamında Edirne Merkezde faaliyet gösteren 21 okula 300 hünnap fidanı dikilecek.

Edirne İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne Orman İşletme Müdürlüğü ve Edirne Çevre Gönüllülerinin ortaklaşa gerçekleştirdiği “Okullar hayat olsun” projesi kapsamında Meriç İlkokulunda hünnap fidanı dikildi.

Fidan dikim törenine Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak, Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan, Edirne Meriç İlkokulu Müdürü Azize Firdevs Turan, Edirne Çevre Gönüllüleri Başkanı Ayten Eren ve öğrenciler katıldı.

Edirne Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Müzekka Bayrak da ağacın önemine dikkat çekerek, “Ağaç, bizim kültürümüzde kutsaldır, candır. Peygamber Efendimiz de, ‘Kıyametin kopacağını bile görseniz, elinizdeki fidanı dikin’ demiş. Ağaçları yaşatacağız. Onlarda bir can, doğanın akciğerleridir” diye konuştu.

Edirne’de uzun zamandır yenilebilir ağaçlar çalışması yaptıklarını belirten Edirne Çevre Gönüllüleri Başkanı Ayten Eren, “Edirne Valimiz Ekrem Canalp’in destekleriyle bugün Meriç İlkokulunda ilk fidanlarımızı diktik. Edirne’de uzun zamandır yenilebilir ağaçlar çalışması yapıyoruz. Diktiğimiz ağaçlar gölge yapsın, altında oturalım, oksijen üretsinler ama üzerinde meyveleri olsun. Çocuklarımız yesin, halkımız ortak alanlarda bunlardan faydalansın. Hünnap ağacı da bunların içinde en kolay dikilebilen, su, gübre istemeyen bir ağaç türüdür. Ve çok da faydalıdır” dedi.

Edirne Meriç İlkokul Müdürü Azize Firdevs Turan de ekilen fidanları öğrenciler ile birlikte koruyacaklarını söyledi.

EDİRNE 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 07:01

GÜNEŞ 08:34

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:03

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.