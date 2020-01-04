Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı eğitimleri devam ediyor

Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı, EÇTEPGüvenli Yaşam Alanı’nda öğrencilere yönelik eğitimler devam ediyor.

Edirne’de, okul öncesi ile ilk ve ortaokul öğrenim çağındaki öğrencilere yönelik teorik trafik bilgilerini uygulayarak öğrenme fırsatı veren ve Türkiye’de ilk olma özelliğini taşıyan “Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı” EÇTEPGüvenli Yaşam Alanında, geleceğimizin teminatı öğrencilere teorik ve pratik eğitimlerin verilmesine devam ediliyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Jandarma Komutanlığı, Edirne İl Özel İdaresi, AFAD, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüz, Edirne İl Sağlık Müdürlüğü ile Edirne Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü işbirliği ve koordinasyonunda sürdürülen eğitimler kapsamında, 23 Aralık 2019 03 Ocak 2020 tarihleri arasında Kırkpınar Ağası Alper Yazoğlu Ortaokulu ile İsmail Güner Ortaokulu 8. sınıf öğrencilere ve Cumhuriyet Ortaokulu 7. ve 8. sınıf öğrencilere, trafik eğitimi, yangın bilinci, çevre bilinci, acil durum bilinci ve sağlıklı yaşam konularında uygulamalı eğitimler verildi.

EDİRNE 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 07:01

GÜNEŞ 08:34

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:03

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.