İpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Edirne’nin İpsala ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda “Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme” kapsamında ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Edirne’deki İpsala Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda Yunanistan’dan gelen bir minibüs riskli bulundu. Aracın rutin gümrük kontrolü sırasında bagajında kafesler bulunduğu dikkat çekti. Gümrük Muhafaza ekiplerince şüpheli araçta yapılan aramada araç bagajında bulunan 13 kafes içerisinde toplamda 235 canlı güvercin yakalandı.

Operasyonda ele geçirilen güvercinler, Tarım ve Orman Bakanlığı yetkililerine teslim edildi. Sorumlular hakkında yürütülen tahkikat devam ediyor.

EDİRNE 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 07:01

GÜNEŞ 08:34

ÖĞLE 13:23

İKİNDİ 15:42

AKŞAM 18:03

YATSI 19:30

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.