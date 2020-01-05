Edirne'ye akın eden Bulgar ve Yunan turistler 270 milyon Euro bıraktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edirne'ye akın eden Bulgar ve Yunan turistler 270 milyon Euro bıraktı

DHA

EDİRNE'ye, geçen yıl alışveriş için 2 milyon 736 bin 865 Bulgar ve Yunan turist geldi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, 2019'un Edirne için çok parlak geçtiğini belirterek, "Gelen Yunan ve Bulgar turistin kentte harcadığı para ile ilgili yaptığımız anketlerde kişi başı yaklaşık 100 Euro harcıyorlar. Buna göre  270 milyon Euro ülke ekonomisine katkı sağlandı. Bu da sevindirici. 2020 hedefimizde 5 milyon YunanBulgar turisti ağırlamak" dedi.

EDİRNE'ye, geçen yıl alışveriş için 2 milyon 736 bin 865 Bulgar ve Yunan turist geldi. Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, 2019'un Edirne için çok parlak geçtiğini belirterek, "Gelen Yunan ve Bulgar turistin kentte harcadığı para ile ilgili yaptığımız anketlerde kişi başı yaklaşık 100 Euro harcıyorlar. Buna göre  270 milyon Euro ülke ekonomisine katkı sağlandı. Bu da sevindirici. 2020 hedefimizde 5 milyon YunanBulgar turisti ağırlamak" dedi.
Edirne, geçen yıl, komşu Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin akınına uğradı. Dövizde kur farkı nedeniyle alışveriş için özel araçlar ve turlarla kente gelen turistler, gıdadan tekstile hemen her şeyi satın alıyor. Yunanistan ve Bulgaristan'a açılan Kapıkule, İpsala, Hamzabeyli, Pazarkule Sınır Kapısı'nda 2019 yılı verilerine göre Edirne'ye, 2 milyon 166 bin 483 bin Bulgar, 570 bin 382 Yunan turist giriş yaparken, iki ülke vatandaşlarını sayısı 2 milyon 736 bin 865 oldu. Özellikle hafta sonlarını tercih eden Bulgar ve Yunan turistler, alışverişlerini yaparken, geceleri otellerde konaklıyorlar.
'270 MİLYON EURO HARCADILAR'
Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, alışveriş için Bulgaristan ve Yunanistan'dan gelen turistlerin 2019 yılında 270 milyon Euro harcayarak, ülke ekonomisine ciddi oranda döviz girdisi sağlandığını söyledi. Yunan ve Bulgar turistin döviz kur farkı nedeniyle Edirne'ye alışveriş için geldiğini söyleyen Zıpkınkurt, "Edirne için 2019 yılı çok parlak bir yıl oldu, Yunan ve Bulgar turist sayısında artış var. Bu doğrultuda önümüzdeki yıl Edirne için hedef belli oldu. Geçen yıl Edirne'ye gelen Yunan ve Bulgar turist sayısına göre 20202021 yıllarında hedefimiz komşu 2 ülkeden 5 milyon turistin gelmesi. Bunlar bizim için sevindirici. Geçen yıl 2 milyon 700 bin civarında Yunan ve Bulgar turist ağırladık. Gelen Yunan ve Bulgar turistin kentte harcadığı para ile ilgili yaptığımız anketlerde kişi başı yaklaşık 100 Euro harcıyorlar. Buna göre 270 milyon Euro ülke ekonomisine katkı sağlandı. Bu da sevindirici. Dolayısıyla esnafımız da mutlu, turizm şirketleri de durumdan memnun. 2020 hedefimizde 5 milyon YunanBulgar turisti ağırlamakla beraber yerli ve yabancı turist sayısında 2023'e kadar 10 milyona çıkarmak" dedi.
'HİZMET SEKTÖRÜNDE BÜYÜME VAR'
Zıpkınkurt, Edirne'de hizmet sektöründe hızlı büyüme olduğuna dikkat çekerek, "Edirne'de hizmet sektöründe çok ciddi bir büyüme var. Bunun dışında tekstilden konfeksiyona, gıdadan kozmetiğe, aklınıza ne gelirse her şeyi alıyorlar. Bu nedenle Edirne'de yeni mağazalar açılıyor. Edirne yeni markalarla tanışıyor, bu bizim için sevindirici. Edirne tam anlamıyla bir turizm kenti oldu. Edirne Valiliği, Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Edirne Esnaf Odası ile birlikte, esnafa ücretsiz Yunanca ve Bulgarca kurslar veriyoruz. Bu kurslar tüm yıl devam ediyor. Bu kursa katılanlara basit iletişim kurma öğretiliyor. Esnafımız da bu kurslardan çok memnun" diye konuştu.
ESNAF SATIŞLARDAN MEMNUN
Kent pazarında tezgah açarak kıyafet satan Mehmet Can, satışlardan memnun olduklarını söyledi. Pazara en çok Bulgar turistin geldiğini söyleyen Can, "Bulgar turistler sabahın erken saatlerinde gelip alışveriş yapıyorlar. Kur farkı nedeniyle toptan satışta yapıyoruz. Satışlardan memnunuz" dedi.
Pazardaki bir esnaf da satışlardan memnun olduğunu ifade ederek Yunan ve Bulgar turistin kent ekonomisine büyük katkı sağladığını söyledi.
'HER ŞEY ÇOK UCUZ'
Bulgaristan'da Türklerin yoğun olarak yaşardığı Kırcaali kentinden ailesiyle alışveriş için Edirne'de kent pazarına gelen Hasan Ahmetov, "Burada her şey yarı fiyatına. Her şeyi buradan satın alıyoruz. Ucuz olmasının yanı sıra Türk malları daha kaliteli. Her hafta sonu Edirne'ye gelip tekstilden gıdaya alışveriş yapıyoruz" ifadelerini kullandı.
NİŞAN ÇİKOLATASINI EDİRNE'DEN ALDI
Bulgaristan'dan yaşayan soydaşlardan Osman Mustafa, nişan çikolatasını Edirne'de aldığını belirterek, "Önümüzdeki hafta nişanlanıyorum. Bu nedenle Edirne'ye gelip nişan alışverişi yaptık. Buradan nişan çikolatamızı, kıyafet ve ev ihtiyaçlarını karşıladık. Fiyatlar çok uygun" diye konuştu.

EDİRNE

05 Ocak 2020 Pazar

  • İMSAK 07:01
  • GÜNEŞ 08:34
  • ÖĞLE 13:24
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:04
  • YATSI 19:31
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

İpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi
YEREL HABERLER İpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı ...
Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı eğitimleri devam ...
Edirne’de, 21 okula 300 hünnap fidanı dikilecek
YEREL HABERLER Edirne’de, 21 okula 300 hünnap fidanı dikilecek
(Özel) Taksit taksit evini boşaltıyorlar 1 yılda 10 kez evi soyuldu Ev sahibi tedirgin: “Beni öldürebilir”
YEREL HABERLER (Özel) Taksit taksit evini boşaltıyorlar 1 yılda 10 ...
AK Parti'li Aksal: “CHP’nin istemediklerini yapmasaydık, taş üstüne taş koyamazdık”
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal: “CHP’nin istemediklerini ...
Hayvanseverlerden sokak hayvanları için eski battaniye isteği
YEREL HABERLER Hayvanseverlerden sokak hayvanları için eski ...
Edirne'de, kaçak göçmenlerin parasını gasbeden 3 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Edirne'de, kaçak göçmenlerin parasını gasbeden 3 kişi ...
Enez'de 25 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez'de 25 kaçak göçmen yakalandı
Selimiye’de birbirinden güzel sesli müezzinler ezanlarıyla mest etti Selimiye Camii’nde ‘Ezanı güzel okuma’ yarışması düzenlendi
YEREL HABERLER Selimiye’de birbirinden güzel sesli müezzinler ...
AK Parti'li Aksal: CHP, istemezük partisinin ötesine gidememiştir
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal: CHP, istemezük partisinin ötesine ...
Trakya Üniversitesi'nden yelken sporuna yoğun ilgi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi'nden yelken sporuna yoğun ilgi
“Balkanlarda hep beraber” sergisi ve konferansı gerçekleştirildi
YEREL HABERLER “Balkanlarda hep beraber” sergisi ve konferansı ...
Trakya Üniversitesi öğrencileri “Gençlik Festivali 19” ile kışa merhaba dedi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi öğrencileri “Gençlik Festivali ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X