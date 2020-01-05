Trakya’da kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren Trakya'da karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiğini duyurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, akşam saatlerinden itibaren rüzgârın kuzey yönlerden kuvvetlenmesi ve ani sıcaklık düşüşüyle birlikte Trakya’da Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ’ın iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklendiği bildirildi. Kar yağışının aralıklarla Salı günü sabah saatlerine kadar etkili olacağı tahmin edilirken, vatandaşlar soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle yaşanabilecek buzlanma, don olayı ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyarıldı.

EDİRNE 05 Ocak 2020 Pazar İMSAK 07:01

GÜNEŞ 08:34

ÖĞLE 13:24

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:04

YATSI 19:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.