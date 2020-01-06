Edirne'de üniversite öğrencilerine 'köpek eğitim' kursu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Edirne'de üniversite öğrencilerine 'köpek eğitim' kursu

DHA

EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencileri için 'köpek eğitim' kursu açıldı. Büyük ilgi gören kursta, üniversite öğrencileri, kendi köpeklerini eğitme imkanı bulurken, alacakları sertifika ile köpek eğitmenliği de yapabilecek.

EDİRNE'de, Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencileri için 'köpek eğitim' kursu açıldı. Büyük ilgi gören kursta, üniversite öğrencileri, kendi köpeklerini eğitme imkanı bulurken, alacakları sertifika ile köpek eğitmenliği de yapabilecek.
Trakya Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Keşan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı öğrencilerine yönelik 'köpek eğitim' kursu düzenlendi. 20 kursiyerin 30 saati teorik, 30 saatti ise pratik olmak üzere 2 ay boyunca eğitim alacağı kursta, eğitmenler kursiyerlere köpeklerine nasıl temel itaat eğitimi vereceğini uygulamalı olarak gösteriyor. Kursiyerler, yüksekokul bahçesindeki uygulamalı eğitime köpekleriyle katılarak hem komut vermeyi öğretiyor, hem de zevkli vakit geçiriyor.
'BU İŞİ MESLEK EDİNMEK İSTEYENLER VAR'
Kurs eğitmeni Tarkan Aydın, kursta laborant ve veteriner sağlık programı öğrencilerinin mesleki açıdan kendilerini geliştirme ve ileride bu alanda iş bulma fırsatı sunulduğunu belirterek, "Kendi bölümlerini ilgilendirdiği için onlara köpek eğitimi ve bakımı konusunda eğitim veriyoruz. Kurs 2 ay sürecek. Öğrencilerin ilgisi oldukça yüksek. Bu işi meslek edinmek isteyenler var. Biz de kendi tecrübe ve bilgimizi onlara aktarmak için buradayız. Teori derslerinde köpeklerin tarihi, bakımı ve beslenmesi gibi konular işliyoruz. Teoride de kendilerine ait köpeklerle ve bizde olan eğitimli köpeklerle uygulama dersleri veriyoruz. Köpeklerde temel itaat ve ileri itaat komutlarımız var. Bunları köpeklerin yetenekleri dahilinde şekillendiriyoruz" dedi.
'ARAMA, KURTARMA VE REHBER KÖPEKLERİ EĞİTEBİLİRLER'
Keşan Meslek Yüksekokulu Laborant ve Veteriner Sağlık Programı Dr. Öğretim Görevlisi ve eğitmen Sevil Erdoğan, Türkiye'de 'köpek eğitimi' konusunda eksikler olduğunu ifade ederek, "Burada hedefimiz programdan mezun olacak öğrencilerimize ekstra bir iş imkanı sağlamak. Bu nedenle de bu kursu düzenledik. Kursumuz halka da açık. Türkiye'de 'köpek eğitimi' alanında eksiklikler var. Bu açıklıkları gidermek adına öğrenciler buradan aldıkları bilgileri çeşitli alanlarda kullanabilirler. Arama, kurtarma ve rehber köpekleri eğitebilirler. Gençlerimizi avantajlı konuma getirmek istedik. Onları farklı bir konuma getirmek için bu kursu düzenledik" diye konuştu.
'ZATEN HAYVANLARI ÇOK SEVİYORUZ'
Kursiyer Tuğba Nur Yıldırım, mesleki açıdan kendilerine fayda sağlayacağı için kursa başladığını dile getirerek, "Zaten hayvanları çok seviyoruz. Kursta güzel gidiyor. Köpeklere temel itaatleri gösteriyoruz. Bunu önce eğitimli köpekler üzerinde görüyoruz. Daha sonra ise eğitimsiz köpekler üzerinde deniyoruz" dedi.
'SEKTÖRDE AVANTAJ SAĞLAYACAK'
Hazal Yamada da alacakları sertifikanın kendilerine sektörde avantaj sağlayacağını kaydederek, "Köpeklere nasıl davranmamız, nasıl yaklaşmamız gerektiğini öğreniyoruz. Ben hem veteriner olup, hem de böyle bir eğitim vermek istiyordum. Bana çok avantajı oldu. Benim de 2 köpeğim var. Eğitim de onlarla da çalıştık. Güzel bir eğitim oldu" diye konuştu.   
Halil İbrahim Eren ise kurs sayesinde köpek eğitmenliği yapabileceklerini belirterek, mesleki anlamda kendilerini ileriye taşıdıklarını söyledi. Kübra Sarıgöz de sertifikanın kendileri için iş bulma anlamında kıymetli olduğunu kaydetti.

EDİRNE

06 Ocak 2020 Pazartesi

  • İMSAK 07:01
  • GÜNEŞ 08:34
  • ÖĞLE 13:24
  • İKİNDİ 15:43
  • AKŞAM 18:05
  • YATSI 19:32
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya’da kar yağışı bekleniyor
YEREL HABERLER Trakya’da kar yağışı bekleniyor
Enez'de 48 kaçak göçmen yakalandı
YEREL HABERLER Enez'de 48 kaçak göçmen yakalandı
Edirne'ye akın eden Bulgar ve Yunan turistler 270 milyon Euro bıraktı
YEREL HABERLER Edirne'ye akın eden Bulgar ve Yunan turistler 270 ...
İpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı güvercin ele geçirildi
YEREL HABERLER İpsala Sınır Kapısı’nda ticareti yasak olan 235 canlı ...
Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı eğitimleri devam ediyor
YEREL HABERLER Edirne Çocuk Trafik Eğitim Parkı eğitimleri devam ...
Edirne’de, 21 okula 300 hünnap fidanı dikilecek
YEREL HABERLER Edirne’de, 21 okula 300 hünnap fidanı dikilecek
(Özel) Taksit taksit evini boşaltıyorlar 1 yılda 10 kez evi soyuldu Ev sahibi tedirgin: “Beni öldürebilir”
YEREL HABERLER (Özel) Taksit taksit evini boşaltıyorlar 1 yılda 10 ...
AK Parti'li Aksal: “CHP’nin istemediklerini yapmasaydık, taş üstüne taş koyamazdık”
YEREL HABERLER AK Parti'li Aksal: “CHP’nin istemediklerini ...
Hayvanseverlerden sokak hayvanları için eski battaniye isteği
YEREL HABERLER Hayvanseverlerden sokak hayvanları için eski ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X