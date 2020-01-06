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Keşanlı sokak müzisyenleri soğuk havayı şarkıları ile ısıtıyor

İHA

Edirne'nin Keşan ilçesinde liseli sokak müzisyenleri, şehrin farklı noktalarında çaldıkları şarkılar ile Keşan'ın havasını değiştiriyor. Liseli gençlerin çaldıkları birbirinden güzel şarkıları dinleyen halk ise Keşan'da sık görmeye alışık olmadığı sokak performanslarına kayıtsız kalmıyor bahşiş bırakıyor.

Keşanlı sokak müzisyenleri soğuk havayı şarkıları ile ısıtıyor

Edirne’nin Keşan ilçesinde liseli sokak müzisyenleri, şehrin farklı noktalarında çaldıkları şarkılar ile Keşan’ın havasını değiştiriyor. Liseli gençlerin çaldıkları birbirinden güzel şarkıları dinleyen halk ise Keşan’da sık görmeye alışık olmadığı sokak performanslarına kayıtsız kalmıyor bahşiş bırakıyor.
Keşan Yusuf Çapraz Anadolu Lisesinden 3 kişilik bir öğrenci grubu bir süredir, Keşan’ın en işlek yerlerinde ellerinde gitar ve dillerinde birbirinden güzel şarkılar ile Keşan halkına müziklerini arz ediyorlar. Bu kez karşımıza Tekel Meydanı’nda çıkan sokak müzisyenleri, soğuk havaya inat, çaldıkları müzikler ile dinleyenleri adeta mest ettiler. Seslendirdikleri şarkılara kayıtsız kalamayan arkadaşları ve Keşanlılar ise her şarkıyı alkışlayarak onlara destek verdiler.
Uzun süredir birlikte çalıştıklarını ancak yeni yeni Keşan sokaklarında çalmaya başladıklarını belirten grubun solisti Derya Alparslan, “Keşan’a farklı şeyler katmak istedik” diyerek şunları kaydetti, “Okulumuzu temsil ediyoruz okullarda da farklı farklı şarkı söyleyerek, ilerlemek istiyoruz, O Ses Türkiye’ye de katılmak istiyoruz.” Dedi. Kendilerini sokakta dinleyenlerin sokak performanslarına şimdilik yabancı olduklarından dolayı dikkatlerini çekmediğini dile getiren genç müzisyen, “Yeni yeni olduğu için büyük ihtimalle insanlar yabancı, ama ilerleyen zamanlarda anlayacağız. Arkadaşlarımızla bu yolu yürümeye devam edeceğiz. Müzik yapmayı ve şarkı söylemeyi seviyoruz” diyerek ümitli olduklarını söyledi.
Grubun bir diğer üyesi Übeyt Sesler ise tamamı müzisyen olan ailesinden gelen bir müzik geleneği olduğunu söyleyerek müzik konusunda başarılı olan arkadaşları ile birlikte öğretmenlerinin de yardımıyla Keşan’a değişik bir şey yapmayı istediklerini söyledi. “Bu Keşan’da pek yapılmayan bir şey, değişik geliyor insanlara. Onları müziğe alıştırmak ve müzikle yatıştırmak amacımız. İnsanlar genelde şaşırıyor, olumlu tepkiler alıyoruz.” dedi.
Grubun gitaristi Kerim Efe Aktaryıldız ise, müzik yapmayı sevdikleri için grup arkadaşları ile birlikte sokağa taşıdıklarını ve topladıkları bahşişlerin de kendilerine harçlık çıkartmak konusunda yardımcı olacağını düşündüklerini söyleyerek “Arkadaşlarla bu yola girdik umarım sonu iyi biter” dedi. Gelecekte müzik öğretmeni olmak istediğini de söyleyen genç gitarist. “AŞK işi aslında müzik” diyerek “Sevdiğim işi yapmak bana haz veriyor. İnsanlara da müziğimi duyurmak anlatılacak bir şey değil, hissetmek lazım zaten müzik de hissedilerek yapılan bir şey” dedi.

EDİRNE

06 Ocak 2020 Pazartesi

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