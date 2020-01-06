Köpek eğitim kursuyla köpeklerle daha iyi iletişim kurabilmek amaçlanıyor

Trakya Üniversitesi, Sürekli Eğitim Merkezi bünyesinde açılan “köpek eğitimi kursu” ile kursiyerlere veterinerlik bölümü öğrencilerine iş alanlarına bir adım önde olma imkanı, hem de halkın da katılımı ile köpeklerle çok daha iyi iletişim kurabilme yeteneği sağlanıyor.

Edirne’nin Keşan ilçesinde Trakya Üniversitesi Veterinerlik Bölümü öğrencilerinin yoğun katılım gösterdiği sertifika programı, 30 saat teori ve 30 saat de uygulama dersleri ile birlikte 60 saat sürüyor. Köpeklerin tarihçesinden başlayarak devam eden teorik kursların ardından kursiyerler, ilk önce eğitimli köpekler ile temel komut eğitimi alıyor, ardından eğitimi olmayan köpekler ile de öğrendikleri bilgileri pekiştiriyor.

Kurs ile ilgi bilgi veren Trakya Üniversitesi Keşan Meslek Yüksekokulu Veterinerlik Bölüm Başkanı Sevil Erdoğan, kursun veterinerlik bölümünde eğitim gören öğrencilere mesleki anlamda iş avantajı hedeflendiğini belirterek şunları kaydetti:

“Kursumuz halka da açık, bu alanda eksiklikler var bunları görüyoruz, bu eksiklikleri gidermek istedik. Aynı zamanda arama kurtarma köpekleri ve rehber köpekler gibi çeşitli alanlarda bu bilgilerini kullanabilirler kursiyerlerimiz. Ya da hiç olmazsa sokakta yürürken kendi köpeğini idare etmek anlamında kullanabilirler bu edindikleri bilgileri.”

Kursun bilinçli köpek eğitimi anlamında yurt çapında da önemli olduğunu belirten Erdoğan, “Köpek eğiticilerinin ve ya köpek sahiplerinin daha bilinçli olması adına çok güzel bir uygulama, sadece öğrenciler için değil, ülkemiz adına da eğitim seviyesinin yükselmesi adına çok güzel bir şey” dedi.

Kursa katılan öğrenciler ise, mesleki anlamda kendilerine artı bir değer katacaklarını dile getirirken, daha önceden köpeklere yaklaşımda kullandıkları tekniklerin doğrularını görmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirirken. Alacakları sertifikalar ile diplomalarına ek olarak daha avantajlı olacaklarını söyledi.

EDİRNE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 07:01

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