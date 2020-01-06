Edirne'de fırtına ağaç devirdi

-EDİRNE'de etkili olan fırtınada Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde bulunan bir kavak ağacı devrildi.

Meteoroloji'nin Trakya'da kuvvetli fırtına ve Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçelerinde kar yağışı uyarısının ardından, Edirne'de sabah saatlerinden itibaren fırtına etkili oldu. Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı karayolu üzerinde dev bir kavak ağacı fırtına nedeniyle devrildi. Ağacın devrilmesi sonucu karayolu yol kısmen trafiğe kapanırken, trafikte aksamalar yaşandı. Polisin olay yerinde önlem almasıyla, tek yönlü araç geçişinin sağlandığı yol, belediye ekiplerinin ağacı kesip kaldırmasıyla trafiğe açıldı.

Trakya'da gün içinde şiddetli fırtına ve Kırklareli'nin yüksek kesimleri ile Tekirdağ'ın Saray ve Kapaklı ilçelerinde kar yağışı bekleniyor. Meteoroloji, fırtınanın Edirne'nin güney ilçeleri, Kırklareli ve Tekirdağ'da etkili olacağını ve hızının zaman zaman saatte 80-110 kilometreyi bulacağını açıkladı.





EDİRNE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 07:01

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