Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı görevine Doç. Dr. Nurten Çetin atandı

Kitap ve yayın sayısı ile birlikte 24 saat kesintisiz hizmet anlayışıyla üniversite kütüphaneleri arasında fark oluşturan Trakya Üniversitesinin Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı görevine Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Cumhuriyet Tarih Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Nurten Çetin atandı.

Doç. Dr. Nurten Çetin’in Daire Başkanlığı görevine atanması nedeniyle Merkez Kütüphane’de gerçekleştirilen törene, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurtcan ve Prof. Ahmet Hamdi Zafer ile Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Alp, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, Şube Müdürleri Enver Şengül ve Behice Bulut ile kütüphane çalışanları katıldı.

Törende bir konuşma yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, geçen yıl hayatını kaybeden Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Recep Zogo’nun çok değerli bir kütüphaneci ve idareci olduğuna vurgu yaparak, “Recep Bey her şeyden önce çok değerli bir dostumuzdu. Görev yaptığı süre zarfında hem Üniversitemize hem de kütüphaneye çok büyük bir ivme kazandırdı. Çok başarılı çalışmalar yürüttü. Nur içinde yatsın, kendisini rahmetle anıyoruz" diyerek Recep Zogo’yu andı.

Konuşmasında, Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı öncülüğünde kurulan Balkan Kütüphaneler Birliğinin çok önemli olduğuna değinen Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, “Kütüphanemiz, 145 bin basılı kaynağı, 650 adet Edirne kitaplarından oluşan Edirne Kitaplığı, 8 bine yakın basılı tezi ve 400 bine yakın elektronik ortamdaki kaynağıyla oldukça iyi durumda. 7/24 hizmet veren kütüphanemiz, üniversitemizin önemli merkezlerinden biri. Online kitap sayısını ne kadar artırırsak o kadar iyi. Özellikle tezleri, yayına ve kitaba dönüştürmek oldukça önemli. Online kitaplık oluşturma çalışmalarımız devam ediyor. Sadece üniversiteye değil Edirne'ye, bölgeye ve Balkanlar'a hizmet veren kütüphanemiz tüm bilgi ve birikimini herkesle paylaşmaya hazır" dedi.

Üniversite yönetimi olarak idari ve akademik ekibin uyumlu çalışması adına sergiledikleri tutumu kütüphanede de devam ettirdiklerini ifade eden Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Doç. Dr. Nurten Çetin’e yeni görevinde başarılar diledi.

Trakya Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı görevine atanan Doç. Dr. Nurten Çetin de tüm birikim ve deneyimlerini kütüphanenin başarısı için kullanacağını belirterek, “Çalışma arkadaşlarımın da desteği ile bu görevi layıkıyla yapacağımıza inancım tam. Yapılan çalışmaları daha da ileriye taşımak için hep birlikte olağan gücümüzle çalışacağız” dedi.

EDİRNE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 07:01

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