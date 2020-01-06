İki tır çarpıştı, Kapıkule-İstanbul yolu 3 saat trafiğe kapandı

"Annem benim her şeyim"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Edirne’de şiddetli rüzgar kazaları da beraberinde getirdi. Kapıkuleİstanbul karayolu iki tırın çarpışması sonucu meydana gelen kaza nedeniyle 3 saat ulaşıma kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Kapıkule Sınır Kapısı’ndan giriş yaptıktan sonra İstanbul istikametine giden Ayhan K. yönetimindeki 31 ATT 38 plakalı tır, iddiaya göre şiddetli rüzgar nedeniyle aynı istikamete giden Karadağ uyruklu Ferid Nurkoviç yönetimindeki RO BB 153 plakalı tıra çarptı. Kazayı tır sürücüleri yara almadan atlatırken, otoyola savrulan tırlar nedeniyle yol araç trafiğine kapandı. Polis ekipleri sürücüleri alternatif yollara yönlendirdi. Tırların vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından karayolu yaklaşık 3 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

EDİRNE 06 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 07:01

GÜNEŞ 08:34

ÖĞLE 13:24

İKİNDİ 15:43

AKŞAM 18:05

YATSI 19:32

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.