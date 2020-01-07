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Trakya Üniversitesi MEYOK 5. Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

İHA

Trakya Üniversitesi MEYOK 5. Danışma Kurulu Toplantısı yapıldı

Trakya Üniversitesi Meslek Yüksek Okulları Koordinatörlüğü’nün (MEYOK) 5. Danışma Kurulu Toplantısı, Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde Meriç Nehri Kenarı Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi.
Toplantıya, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Baro Başkanı Alper Pınar, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Yaver Tetik, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurtcan, Trakya Üniversitesi Meslek Yüksekokulları müdürleri ile Edirne il protokolü katıldı. Toplantının gündeminde ise “3+1 İşyeri Uygulama Eğitimi” sistemi yer aldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Trakya Üniversitesi MEYOK Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda, 3+1 İş Yeri Uygulama Eğitimi ve hayata geçirdikleri projeler hakkında bilgiler paylaşarak, “Üç yıl önce Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’nun emek ve gayretleriyle başlattığımız iş yeri uygulama eğitimlerine, paydaşlarımızın katılımı, işbirliği ve desteği ile büyüyerek devam ediyoruz. Bu süreçte, sayıları 10 olan meslek yüksekokullarımız arasından 5’inde 3+1 İş Yeri Eğitimi Sistemi’ni hayata geçirerek önemli bir başarıya imza attık. Şu an bünyemizdeki okullarda, 62 program ile eğitim ve öğretim faaliyetlerine tüm hızıyla devam ediyoruz. Bunlara, 22 programı daha dahil edebilmek için çalışmalarımız var. 2017 yılında hayata geçirdiğimiz ve altyapısını oluşturmada ciddi katkılarımız olan bu model, ilerleyen yıllarda da Trakya Üniversitesi’ne, Edirne'mize ve ülkemize istihdam alanında kaynak olmaya devam edecek. Bunun yanı sıra Trakya Üniversitesi Kariyer Merkezi bünyesinde oluşturulan kariyer uygulaması sistemi, bizleri gururlandıran bir çalışma olarak önemli katkılar sağladı. Bu sistem ile elektronik ortamda öğrencimizi ve işverenimizi ortak bir platformda buluşturabiliyoruz. Her geçen gün, sisteme kayıt olan öğrenci sayımız artıyor. Sisteme kayıtlı öğrenci sayımız 4 bin 350 ve bu öğrencilerin 2 bin 20’si, 3+1 İş Yeri Uygulama Eğitimi’nde yer alan çocuklarımız. Bu rakam, kamuüniversite ve sanayi iş birliğinde geldiğimiz noktayı ve sistemin çarklarının nasıl işlediğini göstermesi açısından son derece değerli bir sonuç” dedi.
Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu ise Trakya Üniversitesinin, 3+1 Eğitim Sistemini uygulayan öncü üniversitelerden biri olduğunu hatırlatarak, “Bu sistemi daha önce Sakarya Üniversitesi uyguluyordu ve değerli hocalarımdan oluşan bir ekip Sakarya’ya giderek incelemelerde bulundu. Bu adım, üniversitemiz ve kentimiz için örnek bir çabaydı. Bu süreçte, meslek yüksekokulu müdürlerimiz sürekli bir araya geldiler, bu işe liderlik ettiler. Bir program oluşturulması, okullardaki derslerin yeniden yapılandırılması ve saatlerin düzenlenmesi büyük emek ve gayretlerle oldu. Ardından, çocuklara nerelerde bu imkanları sunabileceğimizi tartıştık. Kurumlar, iş yerleri, sektör temsilcileri, iş adamları ziyaret edildi, üniversitemize davet edildi. Sahaya adım attık, Edirne’de faaliyet gösteren ve kentin ekonomisine yön veren kurum ve kuruluşlarla bir araya geldik. Üniversite, iş dünyası ve kent etkileşimine örnek teşkil edecek iş birlikleri ve projeler ortaya çıktı. Sonra bu yerlerle öğrencilerimiz buluştular, tanıştılar. Hocalarımız, öğrencilerimizi çalıştıkları iş yerlerinde çalışma sırasında denetledi. Yapılan ve geliştirilen iş birlikleri, atılan adımlarla meslek yüksekokullarımızdaki öğrencilerimizin önemli çoğunluğu mezuniyet sonrasında da iş yerlerinde kaldı. Bu yıl da 2 bine yakın öğrencimiz, Edirne ve civarındaki sanayi kuruluşlarına, işletmelere gidecek. Bu rakam her yıl artmaya devam edecek. Açacağımız yeni bölümlerde 3+1 Uygulama Eğitimi Sistemi’ne girmek istediklerini belirtti. Sosyal Bilimler de gelecekte bu sistemin bir parçası olacak. Sistemin öğrencilerimize önemli avantajları oldu. Mesleklerine en iyi şekilde hazırlandıkları gibi staj yaptıkları yerlerde çalışmalarını devam ettirerek erken iş sahibi oluyorlar. Mezun olduktan sonra iş başvurularında benim tecrübem yok demiyor, hayata bir adım önde, özgüvenle başlıyorlar. Üniversite sınavına giren öğrenciler tercihte bulunurken gidecekleri yerde iş yeri uygulama eğitiminin olup olmadığına bakıyor. Bu sayede tercih edilirliğimiz arttı, bölümlerimizin kontenjanları doldu. Öğrencilerimiz araştırarak geliyor. İşverenler de durumdan memnun. Kiminle çalışacaklarına, görerek, deneyerek karar veriyorlar. Durumdan memnuniyet her iki tarafta da giderek artıyor. Birçok iş yeri ile yeni iş birlikleri ve tecrübe aktarımı için görüşüyoruz. Bu noktalara gelmemizde emeği geçen başta MEYOK Koordinatörümüz Dr. Öğr. Üyesi Hayati Arda olmak üzere ilgili tüm hocalarımıza, iş adamlarımıza, sanayicilerimize, oda ve borsalarımıza teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

EDİRNE

07 Ocak 2020 Salı

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