Edirne'de Emekli- Sen'den maaş zammı eylemi

DİSK EmekliSen Edirne Şubesi, emekli memur ve asgari ücretliye yapılan zamma tepki gösterdi.

Edirne'de trafiğe kapalı Saraçlar Caddesi'nde toplanan sendika üyelerine, bazı sivil toplum kuruluşları da destek verdi. Basın açıklamasını okuyan Emekli-Sen Edirne Şube Başkanı Sait Dayıoğlu, hem emekliye, hem de asgari ücretliye yapılan zamma tepki göstererek, şöyle konuştu:

"Bugün TÜİK TemmuzAralık enflasyonunu yüzde 6,5 olarak açıkladı ve bu oran emeklilerin ücretlerine zam olarak yansıtılacak. Böylece memur ve memur emeklilerine gelen ücret zammı yüzde 4, enflasyon farkıyla ise yüzde 5.49; SSK ve Bağkur emeklilerine ise yüzde 6.49 olacak.

DİSK Emekli-Sen örgütlenmeye ve işçi sınıfı mücadelesini sürdürmeye devam edecektir. Taleplerimizden bir adım geri atmadan daha güçlü ve örgütlü bir şekilde mücadelemizin bayrağını yükselteceğiz" dedi.



EDİRNE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 07:01

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