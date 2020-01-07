Edirne'de 2 DEAŞ'lı yakalandı

EDİRNE'de, jandarma ve polis ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda 2 DEAŞ şüphelisi yakalanarak, gözaltına alındı.

Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış yapmak isterken yakalanan ve teslim edildiği Edirne İl Göç İdaresi'nde 'DEAŞ terör örgütü' ile bağlantısı bulunduğu belirlenen Suriye uyruklu H.E., gözaltına alındı. H.E., işlemlerinin ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen ortak operasyonda merkeze bağlı Değirmenyeni köyündeki çiftlikte çalışan ve 'DEAŞ terör örgütü' ile bağlantısı bulunduğu tespit edilen Kırgızistan uyruklu K.K. de yakalanarak, gözaltına alındı. K.K., işlemleri için emniyete götürüldü.



EDİRNE 07 Ocak 2020 Salı İMSAK 07:01

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