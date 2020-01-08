Hükümlü ve tutuklulara “alkol ve madde bağımlılığı” eğitimi

Edirne Yeşilay Şubesi tarafından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve tutuklulara alkol ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı.

Edirne Yeşilay Şubesi tarafından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda verilen eğitimlerde, ceza evinde kalanlara alkol ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı. Eğitimlere 220 mahkum katıldı.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, cezaevlerinde eğitimlere her ay devam edeceklerinin altını çizdi. Alkol ve madde bağımlılığı konusunda toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bilgiç, eğitimlerin de bu çalışmaların bir parçası olduğunu söyledi.

EDİRNE 08 Ocak 2020 Çarşamba İMSAK 07:01

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