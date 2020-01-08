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Hükümlü ve tutuklulara “alkol ve madde bağımlılığı” eğitimi

İHA

Edirne Yeşilay Şubesi tarafından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve tutuklulara alkol ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı.

Hükümlü ve tutuklulara “alkol ve madde bağımlılığı” eğitimi

Edirne Yeşilay Şubesi tarafından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve tutuklulara alkol ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı.
Edirne Yeşilay Şubesi tarafından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda verilen eğitimlerde, ceza evinde kalanlara alkol ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı. Eğitimlere 220 mahkum katıldı.
Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, cezaevlerinde eğitimlere her ay devam edeceklerinin altını çizdi. Alkol ve madde bağımlılığı konusunda toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bilgiç, eğitimlerin de bu çalışmaların bir parçası olduğunu söyledi.

EDİRNE

08 Ocak 2020 Çarşamba

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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