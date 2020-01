Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’nde görev değişikliği

"Annem benim her şeyim"

Trakya Üniversitesi’nin Balkanlara ait dil, tarih, kültür, sanat, sosyal ve ekonomi konularında güçlü, güvenilir, saygın bir eğitim ve araştırma kurumu olarak dikkati çeken Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevine, Edebiyat Fakültesi Balkan Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet atandı.

Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevine getirilen Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, düzenlenen törenle görevi Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay’dan teslim aldı. Balkan Araştırma Enstitüsü’nde Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Yurtcan, Prof. Ahmet Hamdi Zafer ve Genel Sekreter Prof. Dr. Cevdet Kılıç’ın katılımıyla gerçekleşen törende, Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlker Alp, Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Tammam Sipahi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Levent Doğan, Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ilgaz, Keşan Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Süleyman Kök, Dış İlişkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Murat Türkyılmaz, Dil Eğitim ve Öğretimi Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ramadan Doğan, Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Sabri Can Sannav ile akademisyen ve idari personel de hazır bulundu.

Törende bir konuşma yapan Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, görevlerin bir bayrak yarışı olduğuna dikkat çekerek, asıl olanın kurumların baki kalması ve görev bayrağının daha ileriye ve yükseğe taşınması olduğunu ifade etti. Balkan Araştırma Enstitüsü’nün bu alanda kurulan tek enstitü olduğuna da dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bununla gurur duyduklarını ve merkezin gelişmesi, kalkınması için hep birlikte daha çok çalışacaklarını belirtti. Trakya Üniversitesi’nin Balkanlar vizyonu ve misyonu ile bu anlayış doğrultusunda gerçekleştirilen faaliyetler ve hayata geçirilen projeler hakkında konuşan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu “Balkanlar başta olmak üzere tüm coğrafyanın gelişmesine katkı sunacak işler başarma gayretindeyiz. Trakya Üniversitesi, gerek Balkanlar’dan gelen öğrenci sayısı gerek Balkanlar odaklı çalışmaları ile Türkiye’deki en önemli eğitim kurumlarının başında geliyor. Balkanlar’da da akla gelen ilk üniversite olmak için kararlılıkla ilerliyoruz. Bilimsel değerler ışığında; bölgesine, ülkesine ve insanlığa hizmet etmeyi sürdüren, yönünü ve etkinlik alanını Balkanlar’a çevirmiş olan Trakya Üniversitesi, bundan sonra da aynı gayret ve çalışma azminde olacak. Trakya Üniversitesi’nin büyümesi ve gelişmesi için birlikte adımlar atmaya ve sürece destek olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, görev süresince yapmış olduğu önemli hizmetlerden dolayı Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay’a teşekkür ederken Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet’i tebrik ederek yeni görevinde muvaffakiyetler diledi. Balkanlar'a daha fazla dokunmanın ve gönül coğrafyamıza ulaşacak işler başarmanın en önemli amaçları olduğunu hatırlatan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bilimsel anlamda bir başvuru merkezi olan enstitünün, yeni yönetimiyle, gelecek dönemde de başarılı çalışmalara imza atacağına inandığını söyleyerek, görev değişiminin hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü görevine getirilen Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet de yeni görevini layıkıyla yerine getireceğini belirterek, kendisine atfedilen görevin öneminin ve üstlendiği sorumluluğun farkında olduğunu ifade etti. Enstitü ve yapılan çalışmaları daha ileriye taşımak için var güçleriyle çalışmaya devam edecekleri bilgisini kaydeden Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet, Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay ve Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu’na teşekkür ederek, “Trakya Üniversitesi’nin Balkanlar vizyonuna uygun olarak enstitümüzün faaliyet alanını ve yetkinliğini genişletmek için her türlü çabayı göstermeye hazırız. Görev arkadaşlarımızla birlikte güzel bir sinerji yakalama ve daha iyi işler başarma gayretinde olacağız” dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay da görev süresince merkezi, bulunduğu noktadan daha yukarıya taşımak için aralıksız çalıştıklarını ifade ederek, yeni dönemde de Trakya Üniversitesi’nin ve Balkan Araştırma Enstitüsü’nün büyümesini devam ettireceğine inandığını söyledi. Dr. Öğr. Üyesi Bülent Akyay kendilerine inanan, her konuda destek ve yardımcı olan başta Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu olmak üzere akademik ve idari çalışanlara teşekkür ederken, Doç. Dr. İbrahim Kelağa Ahmet’e de yeni görevinde başarılar diledi.

EDİRNE 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 07:01

GÜNEŞ 08:34

ÖĞLE 13:26

İKİNDİ 15:46

AKŞAM 18:07

YATSI 19:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.