Edirne'de süs havuzları buz tuttu

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Edirne’de soğuk hava nedeniyle süs havuzları buz tuttu.

Hava sıcaklığının sıfırın altında seyrettiği kentte süs havuzları buz tuttu. Bazı heykellerde de buz sarkıtlarının oluştuğu kent merkezinde, vatandaşlar cep telefonlarıyla donan süs havuzlarının fotoğraflarını çekti. Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkili olacağı kaydedildi.

EDİRNE 09 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 07:01

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