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Sınırsız Dostluk Maratonu 'Çevre ve Sıfır Atık' temasıyla koşulacak

DHA

EDİRNE´de her yıl Türkiye ve dünyanın birçok şehrinden atletleri bir araya getiren Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu´nun 6´ncısı bu sene 12 Nisan´da `Çevre ve Sıfır Atık´ temasıyla gerçekleştirilecek.

EDİRNE´de her yıl Türkiye ve dünyanın birçok şehrinden atletleri bir araya getiren Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu´nun 6´ncısı bu sene 12 Nisan´da `Çevre ve Sıfır Atık´ temasıyla gerçekleştirilecek.
Türkiye Atletizm Federasyonu, Avrupa Atletizm Birliği ve Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) tarafından düzenlenecek 6´ncı Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu için tanıtım toplantısı yapıldı. Edirne Devlet Konuk Evi´nde gerçekleştirilen toplantıya Atletizm Federasyonu İl Temsilcisi Memduh Örüş, Türkiye Atletizm Federasyonu 15´inci Bölge Koordinatörü Esra Akgün Yılmaz, TUYUB Başkanı Önder Akdağ, dernek yönetim kurulu üyeleri ve sporcular katıldı. Toplantıda konuşan TUYUB Başkanı Akdağ, bu yıl Türkiye´de ilk kez bir maratonun `Çevre ve Sıfır Atık´ temasıyla koşulacağına dikkat çekti.
"ÇEVRE VE SIFIR ATIK KONUSUNA DİKKAT ÇEKMEK İSTİYORUZ"
Akdağ, maratonun her yıl farklı bir temayla koşulduğunu hatırlatarak, "Bilindiği üzere maratonu her yıl farklı bir tema ile koşuyoruz. Bu yıl da maratonun teması ile ilgili Çevre Şehircilik Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı ve Atletizm Federasyonu ile yapmış olduğumuz görüşmelerin sonucunda, farkındalık temamız `Çevre ve Sıfır Atık´ olarak belirlendi. Sürdürülebilir bir yaşam, doğa dostu tüketim alışkanlıkları oluşturma, daha yaşanabilir bir dünya için çevre ve sıfır atık gibi konulara dikkat çekmek istiyoruz. Temamız kapsamında etkinlikler, aktiviteler, sergiler, konferanslar düzenleyerek bu konuda duyarlılığı artırmak istiyoruz.  Bu yönüyle ülkemizde ilk defa bir maraton sıfır atık teması ile koşulacak" dedi.
"BU BİR İYİLİK HAREKETİ"
Maratona katılan, katkı sağlayan herkesi bir iyilik elçisi olarak adlandırdıklarını ifade eden Akdağ, "Biz bunu bir iyilik hareketi olarak başlatıyoruz ve bu iyilik hareketine katılan herkesi, her kuruluşu, her bireyi iyilik elçisi olarak adlandırıyoruz. Şunu belirtmeden geçmemek gerekir. Bir şehirde maratonun yapılabiliyor olması o şehrin gelişmişlik göstergesidir. Maratonların şehirlerin tanıtımı açısından önemli rol oynadığını unutmamak gerekir" diye konuştu.
"BU YIL HEM KAMERA HEM TAK KOYACAĞIZ HEM DE HALI AÇACAĞIZ"
Geçtiğimiz yıl yaşanan ve kamuoyuna `parkur krizi´ şeklinde yansıyan olaya da değinen Akdağ, bu yıl bu suistimallerin önüne geçmek için önlem aldıklarını dile getirdi. Akdağ, "Geçen yıl parkur üzerinde, 10 kilometre dönüşünün olduğu yerde birkaç arkadaşımız sorun olduğunu söylediler. Bununla ilgili de `parkur krizi´ olarak yansıdı ama işin özü şudur; birtakım kötü niyetler vardı. Bunları konuşmak bile anlamsız. Özellikle milli atlet ya da elit atlet olduğunu iddia eden her sporcu ne kadar koştuğunu bilir, hiçbir zaman 5 kilometre fazladan koşmaz. Bu bir art niyetti. Bunu suistimal edilmesini önlemek adına bu yıl oraya hem ayrıca kamera koyuyoruz hem bir tane tak oluşturuyoruz, yere de halı açıyoruz bu tür suistimallerin önünü kesmek için. Çünkü geçen yıl çok öne çıkacak konu varken, bu tür bir olumsuzlukla anıldık" dedi.

EDİRNE

09 Ocak 2020 Perşembe

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