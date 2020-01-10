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Türkiye Bilimler Akademisi'nden Süheyla Yenidünya Gürgen'e ödül

İHA

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim ödülleri sahiplerini buldu. Törende Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Süheyla Yenidünya Gürgen de ödüle layık görüldü.

Türkiye Bilimler Akademisi'nden Süheyla Yenidünya Gürgen'e ödül

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim ödülleri sahiplerini buldu. Törende Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Süheyla Yenidünya Gürgen de ödüle layık görüldü.
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen törenle 2019 TÜBA Uluslararası Akademi, TÜBAGEBİP (Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanı) ve TÜBATESEP (Bilimsel Telif Eser) Ödülleri sahiplerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevdi edildi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı tarafından 2019 yılının Fuat Sezgin yılı ilan edilmesi nedeniyle TÜBA Şeref Üyesi Fuat Sezgin anısına Akademi tarafından “2019 TÜBA Fuat Sezgin Özel Ödülleri” de ihdas edildi. 57 bilim insanının TÜBİTAK VE TÜBA tarafından ödüle layık görüldüğü törende, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yenidünya Gürgen, 2018 yılında yayınlanan “Devletin Kahyası, Sultanın Efendisi: Mehmed Said Hâlet Efendi” adlı eseriyle TÜBATESEP ödülüne layık görüldü. Kayda Değer Eser (Mansiyon) Ödülü'nü kazanan Dr. Öğr. Üyesi Gürgen, ödülünü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı.
Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, bilim insanları için Cumhurbaşkanlığı himayesinde verilen TÜBA Ödülleri’nin çok ayrı ve önemli bir yere sahip olduğunu belirterek, “Ülkemizde en yetkin ve ehil bilim insanları tarafından aday gösterilen ve ödüle layık görülen, kendini bilime adamış değerli araştırmacı ve akademisyenlerin ödüllerini Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden alması, daha da iyisini başarmak adına önemli bir güç ve motivasyon olacaktır. Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi bilim insanlarımızın gayretlerinin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlenmesi konusunda en önemli etkiye sahip olacağı unutulmamalıdır. Trakya Üniversitesi olarak ülkemizin 2023 yılı ve ötesine ilişkin hedefleri yönünde tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz. Üniversitemizin değerli üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Yenidünya Gürgen’i ‘Sosyal Bilimler’ alanında aldığı ödül için gönülden kutluyor, başarılarının devamını diliyorum. Bu ödülün Trakya Üniversitesindeki tüm çalışma arkadaşlarımız için de bir itici güç olacağına inanıyorum” şeklinde konuştu.
TÜBATESEP ödülleri, tüm bilim alanlarında üniversite düzeyinde nitelikli Türkçe bilimsel telif eser yazım ve yayınını teşvik amacıyla veriliyor. 2008’de başlatılan ve 2016’ya kadar TEÇEP adı altında telif ve çeviri eserlerin ödüllendirildiği program, 2017 yılından itibaren de telif eserleri teşviki amaçlayan TESEP olarak devam ettiriliyor. Türkiye’nin uluslararası bilim camiasındaki tanıtımı ve ilişkileri, üstün başarılı genç bilim insanlarının teşviki ve çalışmalarını Türkiye’de sürdürmeleri bakımından özel bir öneme sahip olan TÜBAGEBİP Ödülleri, her yıl bilim insanlarını teşvik, takdir ve ödüllendirme misyonu kapsamında veriliyor.

EDİRNE

10 Ocak 2020 Cuma

  • İMSAK 07:01
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