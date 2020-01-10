Edirne’de tır köprüden uçtu: 1 yaralı

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Edirne’nin Keşan ilçesinde yoldan çıkan tır köprüden uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Keşanİpsala yolu üzerinde saat 08.45 sıralarında meydana geldi. Keşan'dan İpsala yönüne doğru seyir halinde olan B.D. yönetimindeki tır, kontrolden çıkarak devrildi. Yaklaşık 25 metre sürüklenen araç, bariyerlere çarpıp 4 metre yüksekliğindeki köprüden aşağıya düştü. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazadan yaralı kurtulan sürücü B.D., ambulansla Keşan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Köprüden düşen tır ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

EDİRNE 10 Ocak 2020 Cuma İMSAK 07:01

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