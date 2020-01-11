Trakya Birlik tarihinde rekor üretim ve satış

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trakya Birlik tarihinde rekor üretim ve satış

DHA

TRAKYA Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, birliğin fenni ve rafine yağda tarihinin en yüksek satış ve üretim miktarına ulaştığını belirterek, "Trakya Birlik tarihinin en yüksek satış ve üretimin rakamlarına ulaştığımız 2018-2019 iş yılında, 40 milyon 820 bin 604 TL karlılığa ulaşılarak, ekonomik anlamda çok zorlu bir iş yılını hükümetimizden de aldığımız tarife kontenjanı desteğiyle karlı bir şekilde kapatmayı başardık" dedi.

TRAKYA Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, birliğin fenni ve rafine yağda tarihinin en yüksek satış ve üretim miktarına ulaştığını belirterek, "Trakya Birlik tarihinin en yüksek satış ve üretimin rakamlarına ulaştığımız 2018-2019 iş yılında, 40 milyon 820 bin 604 TL karlılığa ulaşılarak, ekonomik anlamda çok zorlu bir iş yılını hükümetimizden de aldığımız tarife kontenjanı desteğiyle karlı bir şekilde kapatmayı başardık" dedi.
Trakya Birlik Genel Müdürlüğü 2018-2019 İş Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurula yönetim kurulu ve kooperatif üyeleri ile ortaklar ve eski yöneticiler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan genel kurulun açılış konuşmasını yapan Trakya Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, 2018-2019 döneminde Trakya Birliğin tarihindeki en yüksek satış rakamlarına ulaştığını ifade etti. Trakya Birliğin zorlu bir iş yılını alnının akıyla geride bıraktığını söyleyen Akgün, fenni yem ve rafine yağ satış miktarlarında bu yıl tarihin en yüksek rakamlarına ulaşarak rekorlar kırdıklarını söyledi. Akgün, "Satış rakamlarımızda yakaladığımız büyümeyi her iki fabrikamızda gerçekleştireceğimiz yatırımlarla daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Bu yatırımlara ilgili bakanlıklarımızdan gerekli düzenlemelerin çıkması durumunda Lisanslı Depoculuğu da eklememiz, birliğimiz ve ortaklarımız açısından son derece olumlu olacaktır" dedi. 
'40 MİLYON LİRA KARLILIĞA ULAŞTIK'
2018-2019 yılını 40 milyon 820 bin 604 TL karlılığa ulaşarak kapadıklarını söyleyen Akgün, "Trakya Birlik tarihinin en yüksek satış ve üretimin rakamlarına ulaştığımız 2018-2019 iş yılında 40 milyon 820 bin 604 TL karlılığa ulaşılarak, ekonomik anlamda çok zorlu bir iş yılını hükümetimizden de aldığımız tarife kontenjanı desteğiyle karlı bir şekilde kapatmayı başardık. Bunu sizlerden aldığımız destek ve güvenle hep birlikte çok çalışarak sağladık. Bu başarı, birliğimizin gelecek yıllara umut ve güvenle ilerlemesi yolunda çok önemli bir kilometre taşı olarak yerini alacaktır. Bu vesileyle emeği geçen, destek olan herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.
Trakya Birlik ortaklarının temel tarımsal ihtiyaçlarının en uygun fiyatlarla ve en yüksek kaliteyle sağlanması konusunda çalışmalarının olanca hızıyla süreceğini ifade eden Akgün şunları kaydetti:
"Bugün itibariyle ortaklarımıza kullandırılan kısa vadeli ve uzun vadeli kredi tutarı toplamı 145 milyon TL´yi aşmıştır. Yeni yılın ekilecek tohumları ile ilgili olarak genel kurulumuz öncesi tüm firmalar ile pazarlıklarımız tamamlanmış olup ortaklarımızın talep ettiği tohumlukların tamamı kısa sürede satışa sunulacaktır. Bunun yanında her yıl olduğu gibi nakdi kredi dağıtımı da yeni sezon ekim hazırlıkları döneminde ortaklarımızın kullanımına sunulacaktır. Yukarıda saydığım yatırımlar ve gelişmelerin ışığında, birliğimiz geleceğini sağlam temellere oturtma noktasında tüm imkân ve kabiliyetiyle çalışmaktadır. Bu çerçevede kooperatif ortakları olarak bizler ortak ve ali menfaatlerimiz etrafında bugünkü gibi bir ve beraber olabildiğimiz müddetçe birliğimiz Türk kooperatifçiliğinin parlayan yıldızı ve yüz akı olmaya devam edecektir." . 
  

EDİRNE

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 07:01
  • GÜNEŞ 08:33
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Edirne’de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Edirne’de trafik kazası: 1 ölü
Edirne’de tır köprüden uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Edirne’de tır köprüden uçtu: 1 yaralı
Saros Körfezi'nden kaçak alınan kumlar yerine bırakıldı
YEREL HABERLER Saros Körfezi'nden kaçak alınan kumlar yerine ...
FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 5 tutuklama
YEREL HABERLER FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 5 ...
Trakya Üniversitesinden önemli Bulgaristan temasları
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinden önemli Bulgaristan temasları
Türkiye Bilimler Akademisi'nden Süheyla Yenidünya Gürgen'e ödül
YEREL HABERLER Türkiye Bilimler Akademisi'nden Süheyla Yenidünya ...
Trakya Üniversitesi Teknopark ailesi bir araya geldi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Teknopark ailesi bir araya geldi
'Deniz kumunun inşaatlarda kullanılması tehlikeli'
YEREL HABERLER 'Deniz kumunun inşaatlarda kullanılması tehlikeli'
Kayıp alzheimer hastası kadın, evine 4 kilometre mesafede bulundu
YEREL HABERLER Kayıp alzheimer hastası kadın, evine 4 kilometre ...
Köylüler seferber oldu
YEREL HABERLER Köylüler seferber oldu
Sınırsız Dostluk Maratonu 'Çevre ve Sıfır Atık' temasıyla koşulacak
YEREL HABERLER Sınırsız Dostluk Maratonu 'Çevre ve Sıfır Atık' ...
Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın yakınları doğum gününde kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın yakınları doğum ...
FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 7 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 7 ...
Edirne polisi insan ticareti yapan ‘VIP’ şebekesini çökertti FETÖ ve göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin aralarında İstanbul ve Edirne il sorumlularının da bulunduğu
YEREL HABERLER Edirne polisi insan ticareti yapan ‘VIP’ şebekesini ...
Otomobil takla attı, sürücü kaçtı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, sürücü kaçtı
Edirne'de süs havuzları buz tuttu
YEREL HABERLER Edirne'de süs havuzları buz tuttu
Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’nde görev değişikliği
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’nde ...
Trakya Üniversitesinde milli ödeme yöntemi “Troy” konuşuldu
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinde milli ödeme yöntemi “Troy” ...
Trakya Üniversitesi Hastanesi hemşirelerinde örnek davranış
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Hastanesi hemşirelerinde örnek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X