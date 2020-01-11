Trakya Birlik Genel Kurulu yapıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Trakya Birlik Genel Kurulu yapıldı

İHA

Trakya Birlik, 2018/2019 İş Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Edirne Mimar Sinan Kapalı Spor Salonu’nda yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Trakya Birlilk Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün, 2018/2019 iş yılının başarılı geçtiğini belirterek, "2018/2019 iş yılı harman döneminde yüzde 40 randımanlı yağlık Ayçiçek tohumu için 2 milyon 320 bin TL/TON fiyat üzerinden yaklaşık 277 bin ton yağlık Ayçiçek tohumu mübayaasında bulunarak ortaklarımıza yaklaşık 685 milyon TL ürün ödemesi gerçekleştirilmiş tam zamanında açıklanan fiyat sayesinde bakanlığımızın da desteğiyle gümrük vergilerinin sıfırlanması yönündeki taleplerin önüne geçilmiş ve çiftçimizin cebine ton başına 200250 tutarında ilave bir gelirin girmesi sağlanmıştır. Kullandırılan kredi toplamda 503 milyon TL’ye ulaşarak kurum tarihinin en yüksek kredi istihsalinin sağlandığı iş yılı olarak başarıyla tamamlanırken bu çerçevede karma yem ve rafine yağ satışlarında ulaşılan satış rakamları Birlik tarihinin en yüksek satış rakamları olarak tarihtekini yerini almıştır” dedi.
Akgün, “Satış rakamlarımızda yakaladığımız büyümeyi her iki fabrikamızda gerçekleştireceğimiz yatırımlarla daha da geliştirmeyi planlıyoruz. Bu yatırımlarla ilgili Bakanlığımızdan gerekli düzenlemelerin çıkması durumunda lisanslı depoculuğuda eklemememiz Birliğimiz ve ortaklarımız açısından son derece olumlu olacaktır” dedi.
Genel Kurulda Divan Başkanlığına Durgut Ersoy (Pehlivanköy Koop.), Başkan Vekilliği’ne Levent Kızıltan (Gelibolu Koop.), Katip Üyeliklere Salih Köse (Pınarhisar Koop.) ve Hakkı Çetin (Yenişehir Koop.) seçildi.
Atatürk ve aziz şehitlerimiz için yapılan saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra, Yönetim Kurulu Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tabloları okunup oybirliği ile ibra edildikten sonra söz alan olmadığı için gündem maddelerine devam edilirken, 2018/2019 İş yılı Bağımsız Denetim Kuruluşu raporu oy birliği ile kabul edildi.
2019/2020 iş yılı dönemine ait Bütçe ve Çalışma Raporları ile Bilanço ve Gelir Tabloları okunarak, oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca Birlik faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla kredi alma, ipotek işlemleri, Birlik fonlarının kullanılması, kredi kullandırma birlik mamullerinin satışı, kooperatiflere hizmet bedeli ödenmesi, şirket kurma ve kurulu şirketlere ortak olma, alım satım faaliyetlerinde bulunma vb. gibi konularda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi kabul edildi.
İnsan Kaynakları yönetmeliğinde yapılacak değişiklikler görüşülerek oy birliği ile kabul edildi.
Tarım ürünleri Lisanslı Depoculuk Şirketi kurulması ve tarım ürünleri lisanslı depoculuk işletmesi kapsamında yapılacak yatırımlarla ilgili olarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi hususlarına ait hazırlanan rapor görüşülerek kabul edildi.
Entegre Tesislerimiz ile Karacabey Yağ Fabrikasına 2019/2020 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan raporlar kabul edildikten sonra ise bazı kooperatiflere 2019/2020 iş yılında yapılacak yatırımlarla ilgili hazırlanan rapor görüşülerek kabul edildi.
2019/2020 iş yılı dönemine ait genel bağımsız denetleme faaliyetinin Aren Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş’ye yaptırılması genel kurula sunularak oy birliği ile kabul edildi.
Dilek ve temenniler bölümünde söz alan Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akgün Genel Kurula hitaben teşekkür konuşmasıyla Genel Kurul sonlandırıldı.

EDİRNE

11 Ocak 2020 Cumartesi

  • İMSAK 07:01
  • GÜNEŞ 08:33
  • ÖĞLE 13:26
  • İKİNDİ 15:48
  • AKŞAM 18:10
  • YATSI 19:36
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Trakya Birlik tarihinde rekor üretim ve satış
YEREL HABERLER Trakya Birlik tarihinde rekor üretim ve satış
Edirne’de trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Edirne’de trafik kazası: 1 ölü
Edirne’de tır köprüden uçtu: 1 yaralı
YEREL HABERLER Edirne’de tır köprüden uçtu: 1 yaralı
Saros Körfezi'nden kaçak alınan kumlar yerine bırakıldı
YEREL HABERLER Saros Körfezi'nden kaçak alınan kumlar yerine ...
FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 5 tutuklama
YEREL HABERLER FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 5 ...
Trakya Üniversitesinden önemli Bulgaristan temasları
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinden önemli Bulgaristan temasları
Türkiye Bilimler Akademisi'nden Süheyla Yenidünya Gürgen'e ödül
YEREL HABERLER Türkiye Bilimler Akademisi'nden Süheyla Yenidünya ...
Trakya Üniversitesi Teknopark ailesi bir araya geldi
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Teknopark ailesi bir araya geldi
'Deniz kumunun inşaatlarda kullanılması tehlikeli'
YEREL HABERLER 'Deniz kumunun inşaatlarda kullanılması tehlikeli'
Kayıp alzheimer hastası kadın, evine 4 kilometre mesafede bulundu
YEREL HABERLER Kayıp alzheimer hastası kadın, evine 4 kilometre ...
Köylüler seferber oldu
YEREL HABERLER Köylüler seferber oldu
Sınırsız Dostluk Maratonu 'Çevre ve Sıfır Atık' temasıyla koşulacak
YEREL HABERLER Sınırsız Dostluk Maratonu 'Çevre ve Sıfır Atık' ...
Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın yakınları doğum gününde kabrini ziyaret etti
YEREL HABERLER Tren kazasında ölen Oğuz Arda'nın yakınları doğum ...
FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 7 gözaltı
YEREL HABERLER FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a VIP kaçırmaya 7 ...
Edirne polisi insan ticareti yapan ‘VIP’ şebekesini çökertti FETÖ ve göçmen kaçakçılığı yapan şebekenin aralarında İstanbul ve Edirne il sorumlularının da bulunduğu
YEREL HABERLER Edirne polisi insan ticareti yapan ‘VIP’ şebekesini ...
Otomobil takla attı, sürücü kaçtı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı, sürücü kaçtı
Edirne'de süs havuzları buz tuttu
YEREL HABERLER Edirne'de süs havuzları buz tuttu
Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’nde görev değişikliği
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’nde ...
Trakya Üniversitesinde milli ödeme yöntemi “Troy” konuşuldu
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesinde milli ödeme yöntemi “Troy” ...
Trakya Üniversitesi Hastanesi hemşirelerinde örnek davranış
YEREL HABERLER Trakya Üniversitesi Hastanesi hemşirelerinde örnek ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X