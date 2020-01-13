Kangal köpeğini av tüfeğiyle öldüren muhtarın kardeşi serbest

EDİRNE´nin Meriç ilçesine bağlı Akıncılar köyünde yaşayan Ali B., alkol aldıktan sonra köy meydanında, Kangal cinsi bir köpeği av tüfeğiyle vurarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alındı. Ali B., sevk edildiği adliyede ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay, geçen cumartesi akşamı Meriç ilçesine bağlı Akıncılar köyünde meydana geldi. İddiaya göre Muhtar Yusuf B., kardeşi Ali B. ve arkadaşları köy kahvesinde alkol aldı. Bir süre sonra ise Ali B. muhtar ağabeyinin evine giderek, av tüfeğini aldı. Geri dönüp, köy meydanındaki Kangal cinsi köpeği, 2 el ateş ederek öldürdü. Ali B., köylülerin şikayeti üzerine Meriç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ali B., savcılık tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Köy halkından Meriç Ziraat Odası eski Başkanı Ömer Ergin, "Vatandaşların koşuşturmalarını görünce olay yerine gittik. Bütün köy ayaklandı. Köpeği öldüren Ali, bağırmaya başladı, 'Benim kardeşim muhtar, biz kralız, bu köyün kralı biziz, biz can alırız, can vermeyiz' şeklinde şeyler söyledi. Elinde silah olduğu için müdahale edemedik . Elindeki bıçakla ölmüş köpeği kesmeye çalıştı. Bunu görünce üzerine yürüdük ve kesmekten vazgeçirdik" dedi.

'BU İNSANLARIN ARAMIZDA GEZMEMESİ LAZIM'

Jandarmayı aradıklarını anlatan Ergin, "Jandarma gelip, Ali B.´yi gözaltına aldı. Sonuçta olayın peşini bırakmadık, bırakmaya da niyetimiz yok. Bu insanların aramızda gezmemesi lazım" diye konuştu.

Ergin, öldürülen Kangal cinsi köpeğin aşılarının ve bakımlarının tam olduğunu, hiç kimseye saldırmayan son derece uysal bir köpek olduğunu kaydetti.



EDİRNE 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 07:01

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