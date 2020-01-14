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5 liralık hamsi izdihamı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

İHA

Edirne'de kilogramı 5 liradan satılan hamsi balığını almak için vatandaşlar birbiriyle yarıştı, balıkçıların önünde uzun kuyruklar oluştu.

5 liralık hamsi izdihamı, vatandaşlar birbirleriyle yarıştı

Edirne’de kilogramı 5 liradan satılan hamsi balığını almak için vatandaşlar birbiriyle yarıştı, balıkçıların önünde uzun kuyruklar oluştu.
Edirne’de hamsi balığının kilosunun 5 liraya satıldığını duyan vatandaşlar, balık pazarına akın etti. Balıkçıların önünde adeta kuyruk oluşturan vatandaşlar hamsi balığı almak için birbirleriyle yarıştı. Hamsi’nin fiyatının 30 liradan 5 liraya düşmesini fırsat bilen vatandaşlar en az 5’er kilogram balık aldı.
Bir şişe su fiyatına 1 kilogram balık sattıklarını söyleyen balıkçı Feridun Bistiren, hamsi balığının 30 liradan 5 liraya düştüğünü ifade etti.
5 kilodan aşağıya balık alan yok diyen Bistiren, “herkes gelsin balığını alsın herkes bu sezon balık yemiş olsun, balık her zaman bu fiyata düşmez” açıklamasında bulundu.

EDİRNE

14 Ocak 2020 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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